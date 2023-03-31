Спортсменка из Саратова стала серебряным призером Кубка России по парусному спорту
Первый этап Кубка России в олимпийских классах яхт и Всероссийские соревнования «Сочинская регата» по парусному спорту прошел с 24 по 30 марта на территории акватории «Юг Спорт» в г. Сочи.
По результатам Первого этапа Кубка России в олимпийских классах яхт по парусному спорту Людмила Дмитриева, спортсменка Саратовского областного центра спортивной подготовки, проходящая подготовку в школе олимпийского резерва «Надежда Губернии», завоевала серебряную медаль в классе «470 смешанный».