На рынке труда области появляются новые востребованные специальности

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Появляются новые востребованные экономикой специальности, такие как «Data-аналитик», «Проектный менеджмент в IT», «Цифровой маркетинг», а также разнообразные гибкие формы занятости, которые продолжают стремительно развиваться. Это, например, удаленная (дистанционная) работа, набравшая популярность в период пандемии, самозанятые (лица, уплачивающие налог на профессиональный доход), платформенная занятость, предполагающая активное взаимодействие специалистов из самых разных сфер с интернет-платформами.И, если удаленная (дистанционная) работа, была законодательно закреплена в Трудовом Кодексе РФ, то самозанятость и платформенная занятость, не регулируются действующим законодательством.«Эти пробелы планируется устранить принятием нового законопроекта о занятости населения. Законопроект не только вводит самозанятость и платформенную занятость в правовое поле путем четкого закрепления понятий указанных форм занятости, но и предусматривает появление отдельного федерального закона, который должен обеспечить адекватное правовое регулирование, защиту прав самозанятых в различных ситуациях», - рассказал Сергей Егоров.Министр отметил, что изменения коснутся и принципов назначения пособий по безработице. Теперь получить официальный статус безработного можно не только по месту прописки, но и по месту пребывания.Индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые имели официальный статус и платили налоги в бюджет в течение последних 12 месяцев, смогут получать максимальный размер пособия по безработице.Изменения ожидаются и в вопросах работы с молодежью – одной из наиболее уязвимых групп на рынке труда. В качестве одной из мер содействия занятости молодежи новый законопроект предусматривает финансовую поддержку для работодателей, активно работающих с молодыми специалистами.