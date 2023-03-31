В Саратовской области создан Центр цифрового развития

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Правительством Саратовской области создано государственное казен-ное учреждение «Центр цифрового развития Саратовской области». Учредителем выступило министерство цифрового развития и связи области.Предполагается, что Центр станет единым техническим оператором региональных информационных систем. Подведомственная организация будет заниматься вопросами технической поддержки и обеспечения функ-ционирования:- системы межведомственного электронного взаимодействия в Саратовской области;- государственной информационной системы обеспечения градостро-ительной деятельности Саратовской области;- информационной системы для внедрения социальной «Карты жителя» Саратовской области, а также вопросами развертывания и обеспечения работы типового облачного решения системы электронного документооборота для органов местного самоуправления на региональных мощностях и др.Кроме того, специалисты Центра будут самостоятельно осуществлять разработку интерактивных электронных форм услуг для вывода на портал Госуслуг с помощью Визуального конструктора услуг, что позволит сократить время перевода в электронный вид и повысить качество оказания услуг населению. Также к функциям учреждения будут отнесены вопросы кибербезопасности.«Министерство ежегодно обеспечивает выполнение мероприятий в части обеспечения функционирования информационных систем, в том числе за счет средств областного бюджета путем заключения государственных контрактов со сторонними поставщиками. С каждым годом потребности исполнительных органов во внедрении отраслевых систем растут, однако имеется нехватка профильных технических сотрудников в штате органов.Существенная часть указанных работ может реализовываться силами специалистов созданного Центра, в результате чего бюджет области получит значительную экономию, при этом качество оказания услуг по сопровождению и поддержке информационных систем, внедрения ти-повых облачных решений и платформ будет существенно выше», - отметил министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.По словам министра, за счет централизации полномочий по администрированию систем будет исключена необходимость увеличения штата ор-ганов власти, так как они будут выступать только в роли функциональных заказчиков и пользователей информационных систем, а централизованные функции по внедрению и развертыванию цифровых решений, а также роль единого центра ИТ-поддержки будут осуществляться Центром. Такой переход планируется осуществить поэтапно. В большинстве регионов такие учреждения уже созданы.«Министерство при этом будет продолжать осуществлять функции по внедрению информсистем, нормативному и методологическому сопровождению их работы, координировать цифровую трансформацию и диктовать единую политику по цифровизации на территории области в соответствии с федеральными задачами. Это позволит обеспечить системный подход по внедрению цифровых решений в Саратовской области, создать единую информационную инфраструктуру в органах власти и по-высит качество и доступность государственных услуг для населения в электронном виде», - подчеркнул Старков.