Внимание! Введен особый противопожарный режим

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В соответствии с постановлением правительства Саратовской области от 29 марта 2023 года № 265-П на территориях населенных пунктов, территориях организации отдыха детей и их оздоровления, территориях ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, с 29 марта 2023 года до стабилизации обстановки с пожарами введенНа период действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, предусматривающие:- запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проведение иных пожароопасных работ;- запрет на проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов;- запрет на использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территории объектов общественного питания);- принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров, в том числе вне границ населенных пунктов, на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, за исключением земель лесного фонда, создание противопожарных минерализованных полос);- привлечение населения для профилактики и локализации пожаров вне границ населенных пунктов.Главное управление МЧС России по Саратовской области напоминает, что в условиях действия особого противопожарного режима увеличиваются штрафные санкции за нарушения требований правил противопожарного режима в Российской Федерации.для граждан достигнет 10-20 тысяч рублей, на должностных лиц - 30-60 тыс. рублей, на юридических лиц – 400-800 тыс. рублей, – поясняют инспекторы.Уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы, может грозить виновникам пожара, если огонь стал причиной гибели человека или крупного материального ущерба.