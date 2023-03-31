Внимание! Введен особый противопожарный режим
В соответствии с постановлением правительства Саратовской области от 29 марта 2023 года № 265-П на территориях населенных пунктов, территориях организации отдыха детей и их оздоровления, территориях ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, с 29 марта 2023 года до стабилизации обстановки с пожарами введен особый противопожарный режим.
На период действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, предусматривающие:
- запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проведение иных пожароопасных работ;
- запрет на проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов;
- запрет на использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территории объектов общественного питания);
- принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров, в том числе вне границ населенных пунктов, на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, за исключением земель лесного фонда, создание противопожарных минерализованных полос);
- привлечение населения для профилактики и локализации пожаров вне границ населенных пунктов.
Главное управление МЧС России по Саратовской области напоминает, что в условиях действия особого противопожарного режима увеличиваются штрафные санкции за нарушения требований правил противопожарного режима в Российской Федерации.
Штраф для граждан достигнет 10-20 тысяч рублей, на должностных лиц - 30-60 тыс. рублей, на юридических лиц – 400-800 тыс. рублей, – поясняют инспекторы.
Уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы, может грозить виновникам пожара, если огонь стал причиной гибели человека или крупного материального ущерба.
На период действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, предусматривающие:
- запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проведение иных пожароопасных работ;
- запрет на проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов;
- запрет на использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территории объектов общественного питания);
- принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров, в том числе вне границ населенных пунктов, на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, за исключением земель лесного фонда, создание противопожарных минерализованных полос);
- привлечение населения для профилактики и локализации пожаров вне границ населенных пунктов.
Главное управление МЧС России по Саратовской области напоминает, что в условиях действия особого противопожарного режима увеличиваются штрафные санкции за нарушения требований правил противопожарного режима в Российской Федерации.
Штраф для граждан достигнет 10-20 тысяч рублей, на должностных лиц - 30-60 тыс. рублей, на юридических лиц – 400-800 тыс. рублей, – поясняют инспекторы.
Уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы, может грозить виновникам пожара, если огонь стал причиной гибели человека или крупного материального ущерба.