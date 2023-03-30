Эксперты организуют «открытые отборы» персонала для предприятий приоритетных отраслей

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Для развития сбалансированного и устойчивого рынка труда в этом году министерством труда и социальной защиты области во взаимодействии с другими ведомствами будет проводиться работа по расширению механизмов прогнозирования и мониторинга ситуации на рынке труда, развитию индивидуального взаимодействия с предприятиями, а также по организации «открытых отборов» персонала для предприятий приоритетных отраслей, имеющих повышенную кадровую потребность. Об этом на заседании Правительства области рассказал министр труда и социальной защиты региона Сергей Егоров.Министр подчеркнул, что в этом году продолжится реализация федеральных мер поддержки. Особый акцент будет сделан на опережающем обучении кадров для предприятий ОПК.В этом году заработал единый центр занятости населения Саратовской области с разветвленной территориальной сетью. Данная структура позволяет обеспечивать единые проактивные подходы предоставления услуг, исходя из жизненной ситуации гражданина или бизнес-ситуации работодателя, что делает их максимально комплексными и адресными.Кроме того, централизация административных процессов на уровне флагманского центра занятости, освобождает у специалистов на местах время для качественной обработки запросов соискателей, их оперативной отработки, что в итоге позволит повысить эффективность деятельности службы занятости.«Наряду с этим, перевод работы службы занятости в онлайн-формат с использованием портала «Работа России» открывает возможность равного доступа к услугам единого кадрового центра жителей и работодателей региона, независимо от места их проживания или работы. Это позволит в перспективе обеспечить экономику области необходимыми кадрами, в том числе за счет непрерывного обучения граждан, закрытия имеющихся вакансий за счет привлечения в область трудовых ресурсов из соседних регионов», - подчеркнул Сергей Егоров.