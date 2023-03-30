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В Саратове прошло совещание на тему оказания помощи вынужденно покинувшим ДНР и ЛНР

Новости
Десять общественных организаций области получили гранты, чтобы помочь вынужденно покинувшим территории ДНР и ЛНР
В Саратове прошло совещание на тему оказания помощи вынужденно покинувшим ДНР и ЛНР



На базе Центра временного размещения беженцев из Украины состоялся круглый стол, посвященный мерам поддержки семьям новых территорий России ​ и собравший представителей некоммерческого сектора, реализующих проекты, направленные на оказание социальной поддержки прибывшим жителям Луганской и Донецкой Народных Республик.​

Организатором выступило Региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», модератором - сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Кривенцова.

С начала специальной военной операции на Украине на территорию Саратовской области прибыли более 1800 человек. В ходе круглого стола участники обсудили обеспечение семей социальными льготами, обеспечение образовательного процесса, помощь в адаптации.

При поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области активисты и волонтеры оказывают всестороннюю поддержку семьям из Донбасса. Региональные отделения «Народного фронта «За Россию», «Молодежки ОНФ», региональный клуб «МЫВМЕСТЕ», представители общественных некоммерческих организаций собирают гуманитарную помощь прибывшим из Луганской и Донецкой Народных Республик. Жители области приносят вещи, продукты питания, предметы первой необходимости.​

Десять общественных организаций региона получили гранты на реализацию социальных проектов на предоставление всесторонней поддержки семьям с детьми, пожилым людям, вынужденно покинувшим территории ДНР.