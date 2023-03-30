30 марта 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 30 марта
В регионе пройдет XIX областной кинофестиваль «ЭКРАН И ВРЕМЯ»
17:30 | 30 марта
Житель Энгельсского района перевел мошенникам почти 10 миллионовлей.
17:00 | 30 марта
УВМ ГУ МВД России по Саратовской области информирует
16:00 | 30 марта
Роль городских агломераций обсудили на заседании Дискуссионного клуба
15:04 | 30 марта
В музее краеведения о космосе рассказывают куклы
14:36 | 30 марта
Эксперты организуют «открытые отборы» персонала для предприятий приоритетных отраслей
14:02 | 30 марта
Активное долголетие - главное направление в системе поддержки пожилых людей
13:01 | 30 марта
Стартовал проект по реформированию поликлиник Саратова
12:39 | 30 марта
В Саратове прошло совещание на тему оказания помощи вынужденно покинувшим ДНР и ЛНР
12:34 | 30 марта
Для саратовских товаропроизводителей расширяют рынки сбыта продукции в крупных торговых сетях
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Для саратовских товаропроизводителей расширяют рынки сбыта продукции в крупных торговых сетях

Новости
На площадке Бизнес-инкубатора области прошла торгово-закупочная сессия представителей розничной сети «Магнит» для саратовских товаропроизводителей.
Для саратовских товаропроизводителей расширяют рынки сбыта продукции в крупных торговых сетях



Целью мероприятия стало продвижение продукции местных производителей и расширение их присутствия на полках федеральных торговых сетей. Потенциальным поставщикам рассказали о деятельности ритейлера, принципах и преимуществах работы с федеральной сетью, критериях отбора поставщиков и процедуре заключения договора.

В сессии приняли участие производители и поставщики овощей открытого грунта, ягод, зелени и салатов, фермерской молочной и мясной продукции, бакалеи, безалкогольных напитков, хлебобулочных изделий.

Мероприятие прошло в формате индивидуальных консультаций товаропроизводителей с категорийными менеджерами компании. Каждый предприниматель смог презентовать свою продукцию и лично обсудить возможности и нюансы дальнейшего сотрудничества. Также фермерам рассказали о мерах поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«На прошедшей недавно встрече с руководителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Губернатор Роман Викторович Бусаргин обратил внимание на необходимость продвижения их продукции на полки федеральных торговых сетей. Торгово-закупочная сессия проводится в рамках данного поручения. Мы собрали порядка 60 руководителей организаций, которые хотят стать поставщиками крупной сети. Им даны необходимые консультации по порядку заполнения документов, условиям вхождения в федеральную сеть. Это даст хороший толчок к развитию наших предприятий. Будет расширяться ассортимент товаров местного производства для жителей региона в формате «у дома», повысится уровень конкуренции, что благоприятно скажется и на цене», - прокомментировал министр экономического развития области Андрей Разборов.

Отдельная площадка собрала представителей хлебопекарных предприятий региона, где каждый руководитель предприятия получил возможность задать волнующие его вопросы напрямую представителям розничной сети.​

«Розничная сеть «Магнит» сотрудничает более с 70 производителями в Саратовской области. В прошлом году объем поставок местных производителей составил более 11 млрд. рублей. В этом году мы планируем продолжить развитие, увеличить объемы поставок по агроконтрактам, а также существенно нарастить долю присутствия местных фермеров на полках магазинов. Благодарим минэкономразвития области за организацию мероприятия, уверен, что такой формат проведения даст свои результаты», - отметил директор департамента по категорийному менеджменту сети «Магнит» по Волжскому округу Андрей Матюнин.​

По завершении торгово-закупочной сессии было принято решение о создании листа предприятий, которые хотят войти в число поставщиков для индивидуальной работы с каждым производителем. ​ Мероприятия такого формата проводятся министерством совместно с торговыми сетями на регулярной основе.