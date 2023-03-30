Для саратовских товаропроизводителей расширяют рынки сбыта продукции в крупных торговых сетях

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Целью мероприятия стало продвижение продукции местных производителей и расширение их присутствия на полках федеральных торговых сетей. Потенциальным поставщикам рассказали о деятельности ритейлера, принципах и преимуществах работы с федеральной сетью, критериях отбора поставщиков и процедуре заключения договора.В сессии приняли участие производители и поставщики овощей открытого грунта, ягод, зелени и салатов, фермерской молочной и мясной продукции, бакалеи, безалкогольных напитков, хлебобулочных изделий.Мероприятие прошло в формате индивидуальных консультаций товаропроизводителей с категорийными менеджерами компании. Каждый предприниматель смог презентовать свою продукцию и лично обсудить возможности и нюансы дальнейшего сотрудничества. Также фермерам рассказали о мерах поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».«На прошедшей недавно встрече с руководителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Губернатор Роман Викторович Бусаргин обратил внимание на необходимость продвижения их продукции на полки федеральных торговых сетей. Торгово-закупочная сессия проводится в рамках данного поручения. Мы собрали порядка 60 руководителей организаций, которые хотят стать поставщиками крупной сети. Им даны необходимые консультации по порядку заполнения документов, условиям вхождения в федеральную сеть. Это даст хороший толчок к развитию наших предприятий. Будет расширяться ассортимент товаров местного производства для жителей региона в формате «у дома», повысится уровень конкуренции, что благоприятно скажется и на цене», - прокомментировал министр экономического развития области Андрей Разборов.Отдельная площадка собрала представителей хлебопекарных предприятий региона, где каждый руководитель предприятия получил возможность задать волнующие его вопросы напрямую представителям розничной сети.​«Розничная сеть «Магнит» сотрудничает более с 70 производителями в Саратовской области. В прошлом году объем поставок местных производителей составил более 11 млрд. рублей. В этом году мы планируем продолжить развитие, увеличить объемы поставок по агроконтрактам, а также существенно нарастить долю присутствия местных фермеров на полках магазинов. Благодарим минэкономразвития области за организацию мероприятия, уверен, что такой формат проведения даст свои результаты», - отметил директор департамента по категорийному менеджменту сети «Магнит» по Волжскому округу Андрей Матюнин.​По завершении торгово-закупочной сессии было принято решение о создании листа предприятий, которые хотят войти в число поставщиков для индивидуальной работы с каждым производителем. ​ Мероприятия такого формата проводятся министерством совместно с торговыми сетями на регулярной основе.