Для саратовских товаропроизводителей расширяют рынки сбыта продукции в крупных торговых сетях
На площадке Бизнес-инкубатора области прошла торгово-закупочная сессия представителей розничной сети «Магнит» для саратовских товаропроизводителей.
Целью мероприятия стало продвижение продукции местных производителей и расширение их присутствия на полках федеральных торговых сетей. Потенциальным поставщикам рассказали о деятельности ритейлера, принципах и преимуществах работы с федеральной сетью, критериях отбора поставщиков и процедуре заключения договора.
В сессии приняли участие производители и поставщики овощей открытого грунта, ягод, зелени и салатов, фермерской молочной и мясной продукции, бакалеи, безалкогольных напитков, хлебобулочных изделий.
Мероприятие прошло в формате индивидуальных консультаций товаропроизводителей с категорийными менеджерами компании. Каждый предприниматель смог презентовать свою продукцию и лично обсудить возможности и нюансы дальнейшего сотрудничества. Также фермерам рассказали о мерах поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
«На прошедшей недавно встрече с руководителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Губернатор Роман Викторович Бусаргин обратил внимание на необходимость продвижения их продукции на полки федеральных торговых сетей. Торгово-закупочная сессия проводится в рамках данного поручения. Мы собрали порядка 60 руководителей организаций, которые хотят стать поставщиками крупной сети. Им даны необходимые консультации по порядку заполнения документов, условиям вхождения в федеральную сеть. Это даст хороший толчок к развитию наших предприятий. Будет расширяться ассортимент товаров местного производства для жителей региона в формате «у дома», повысится уровень конкуренции, что благоприятно скажется и на цене», - прокомментировал министр экономического развития области Андрей Разборов.
Отдельная площадка собрала представителей хлебопекарных предприятий региона, где каждый руководитель предприятия получил возможность задать волнующие его вопросы напрямую представителям розничной сети.
«Розничная сеть «Магнит» сотрудничает более с 70 производителями в Саратовской области. В прошлом году объем поставок местных производителей составил более 11 млрд. рублей. В этом году мы планируем продолжить развитие, увеличить объемы поставок по агроконтрактам, а также существенно нарастить долю присутствия местных фермеров на полках магазинов. Благодарим минэкономразвития области за организацию мероприятия, уверен, что такой формат проведения даст свои результаты», - отметил директор департамента по категорийному менеджменту сети «Магнит» по Волжскому округу Андрей Матюнин.
По завершении торгово-закупочной сессии было принято решение о создании листа предприятий, которые хотят войти в число поставщиков для индивидуальной работы с каждым производителем. Мероприятия такого формата проводятся министерством совместно с торговыми сетями на регулярной основе.
Целью мероприятия стало продвижение продукции местных производителей и расширение их присутствия на полках федеральных торговых сетей. Потенциальным поставщикам рассказали о деятельности ритейлера, принципах и преимуществах работы с федеральной сетью, критериях отбора поставщиков и процедуре заключения договора.
В сессии приняли участие производители и поставщики овощей открытого грунта, ягод, зелени и салатов, фермерской молочной и мясной продукции, бакалеи, безалкогольных напитков, хлебобулочных изделий.
Мероприятие прошло в формате индивидуальных консультаций товаропроизводителей с категорийными менеджерами компании. Каждый предприниматель смог презентовать свою продукцию и лично обсудить возможности и нюансы дальнейшего сотрудничества. Также фермерам рассказали о мерах поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
«На прошедшей недавно встрече с руководителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Губернатор Роман Викторович Бусаргин обратил внимание на необходимость продвижения их продукции на полки федеральных торговых сетей. Торгово-закупочная сессия проводится в рамках данного поручения. Мы собрали порядка 60 руководителей организаций, которые хотят стать поставщиками крупной сети. Им даны необходимые консультации по порядку заполнения документов, условиям вхождения в федеральную сеть. Это даст хороший толчок к развитию наших предприятий. Будет расширяться ассортимент товаров местного производства для жителей региона в формате «у дома», повысится уровень конкуренции, что благоприятно скажется и на цене», - прокомментировал министр экономического развития области Андрей Разборов.
Отдельная площадка собрала представителей хлебопекарных предприятий региона, где каждый руководитель предприятия получил возможность задать волнующие его вопросы напрямую представителям розничной сети.
«Розничная сеть «Магнит» сотрудничает более с 70 производителями в Саратовской области. В прошлом году объем поставок местных производителей составил более 11 млрд. рублей. В этом году мы планируем продолжить развитие, увеличить объемы поставок по агроконтрактам, а также существенно нарастить долю присутствия местных фермеров на полках магазинов. Благодарим минэкономразвития области за организацию мероприятия, уверен, что такой формат проведения даст свои результаты», - отметил директор департамента по категорийному менеджменту сети «Магнит» по Волжскому округу Андрей Матюнин.
По завершении торгово-закупочной сессии было принято решение о создании листа предприятий, которые хотят войти в число поставщиков для индивидуальной работы с каждым производителем. Мероприятия такого формата проводятся министерством совместно с торговыми сетями на регулярной основе.