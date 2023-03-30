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В регионе пройдет XIX областной кинофестиваль «ЭКРАН И ВРЕМЯ»

Новости
​Программа фестиваля посвящена Году педагога и наставника в России.
В регионе пройдет XIX областной кинофестиваль «ЭКРАН И ВРЕМЯ»



​С 3 по 7 апреля 2023 года в области пройдет​ XIX​ кинофестиваль «Экран и время». Саратовский областной методический киновидеоцентр посвящает его Году педагога и наставника в России.

Открытие кинофестиваля состоится 3 апреля в 15.00 в Большом зале Дворца творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова. Эта площадка выбрана оргкомитетом не случайно. Воспитанникам и педагогическому составу театральных студий учреждения будет представлена авторская картина «Сухостав» саратовского режиссера-документалиста Таисии Никитиной. Фильм посвящен театральной актрисе и режиссеру Наталье Сухостав, педагогу и наставнику Народного артиста СССР Олега Табакова.

В течение всей первой недели апреля показы фильмов программы XIX областного кинофестиваля «Экран и время» будут проходить и в муниципальных кинозалах региона.​ Зрители киносеансов увидят первый звуковой отечественный фильм – «Путевка в жизнь» (1931, реж. Н. Экк), а также картины «Учитель» (1939, реж. С.Герасимов) и «Сельская учительница» (1947, реж. М.Донской).

Вход на все показы кинофестиваля свободный.