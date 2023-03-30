Житель Энгельсского района перевел мошенникам почти 10 миллионовлей.
Мужчина был уверен, что делает ставки на акции и все вложения окупятся с лихвой.
39-летнему мужчине позвонили с предложением заработать на бирже. «Личный брокер» убеждал, что деньги не должны лежать в сейфе – деньги должны работать. Поддавшись на уговоры собеседника, гражданин переводил свои сбережения на неизвестные счета, думая, что вкладывается в акции крупных компаний.
Вскоре деньги кончились, а желание легко заработать осталось. Мужчина уговорил жену вложиться в инвестиции, взял в долг у знакомых, оформил кредиты. Так, за 10 дней он «инвестировал» 9 млн 773 тысячи рублей.
Трудности начались, когда решил вывести деньги с инвестиций. Обратился за помощью к другу, тот ошарашил – эта «биржа» фейк, нет ни лицензии, ни сайта.
Вчера мужчина обратился с заявлением о мошенничестве в полицию. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Полиция напоминает: одна из схем обмана - мошенничество на бирже. Если вам звонят и предлагают открыть брокерский счёт, главное – не торопиться. После звонка нужно зайти на сайт брокера, изучить его. Найти компанию в реестре Центробанка. Если вы не увидели там фирму, с представителем которой говорили по телефону, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже. Также не стоит открывать брокерский счёт по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложения надо просто игнорировать.
Ссылка на видео https://vk.com/video-60238323_456241321
39-летнему мужчине позвонили с предложением заработать на бирже. «Личный брокер» убеждал, что деньги не должны лежать в сейфе – деньги должны работать. Поддавшись на уговоры собеседника, гражданин переводил свои сбережения на неизвестные счета, думая, что вкладывается в акции крупных компаний.
Вскоре деньги кончились, а желание легко заработать осталось. Мужчина уговорил жену вложиться в инвестиции, взял в долг у знакомых, оформил кредиты. Так, за 10 дней он «инвестировал» 9 млн 773 тысячи рублей.
Трудности начались, когда решил вывести деньги с инвестиций. Обратился за помощью к другу, тот ошарашил – эта «биржа» фейк, нет ни лицензии, ни сайта.
Вчера мужчина обратился с заявлением о мошенничестве в полицию. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Полиция напоминает: одна из схем обмана - мошенничество на бирже. Если вам звонят и предлагают открыть брокерский счёт, главное – не торопиться. После звонка нужно зайти на сайт брокера, изучить его. Найти компанию в реестре Центробанка. Если вы не увидели там фирму, с представителем которой говорили по телефону, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже. Также не стоит открывать брокерский счёт по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложения надо просто игнорировать.
Ссылка на видео https://vk.com/video-60238323_456241321