30 марта 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 30 марта
В регионе пройдет XIX областной кинофестиваль «ЭКРАН И ВРЕМЯ»
17:30 | 30 марта
Житель Энгельсского района перевел мошенникам почти 10 миллионовлей.
17:00 | 30 марта
УВМ ГУ МВД России по Саратовской области информирует
16:00 | 30 марта
Роль городских агломераций обсудили на заседании Дискуссионного клуба
15:04 | 30 марта
В музее краеведения о космосе рассказывают куклы
14:36 | 30 марта
Эксперты организуют «открытые отборы» персонала для предприятий приоритетных отраслей
14:02 | 30 марта
Активное долголетие - главное направление в системе поддержки пожилых людей
13:01 | 30 марта
Стартовал проект по реформированию поликлиник Саратова
12:39 | 30 марта
В Саратове прошло совещание на тему оказания помощи вынужденно покинувшим ДНР и ЛНР
12:34 | 30 марта
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Житель Энгельсского района перевел мошенникам почти 10 миллионовлей.

Новости
Мужчина был уверен, что делает ставки на акции и все вложения окупятся с лихвой.

39-летнему мужчине позвонили с предложением заработать на бирже. «Личный брокер» убеждал, что деньги не должны лежать в сейфе – деньги должны работать. Поддавшись на уговоры собеседника, гражданин переводил свои сбережения на неизвестные счета, думая, что вкладывается в акции крупных компаний.

Вскоре деньги кончились, а желание легко заработать осталось. Мужчина уговорил жену вложиться в инвестиции, взял в долг у знакомых, оформил кредиты. Так, за 10 дней ​ он «инвестировал» 9​ млн 773 тысячи рублей.

Трудности начались, когда решил вывести деньги с инвестиций. Обратился за помощью к другу, тот ошарашил – эта «биржа» фейк, нет ни лицензии, ни сайта.

Вчера мужчина обратился с заявлением о мошенничестве в полицию. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция напоминает: одна из схем обмана - мошенничество на бирже. Если вам звонят и предлагают открыть брокерский счёт, главное – не торопиться. После звонка нужно зайти на сайт брокера, изучить его. Найти компанию в реестре Центробанка. Если вы не увидели там фирму, с представителем которой говорили по телефону, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже. Также не стоит открывать брокерский счёт по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложения надо просто игнорировать.

Ссылка на видео https://vk.com/video-60238323_456241321