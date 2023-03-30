УВМ ГУ МВД России по Саратовской области информирует
В марте президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон No 62-ФЗ «Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины», предусматривающий создание правового механизма, при котором граждане Российской Федерации, одновременно являющиеся гражданами Украины, будут считаться не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины.
Со дня подачи указанного заявления гражданин Российской Федерации будет обязан не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, в том числе не получать и не использовать паспорт гражданина Украины и иные документы, удостоверяющие гражданство Украины или содержащие указание на гражданство Украины.
При выявлении факта несоблюдения взятого обязательства будет вынесено соответствующее заключение, заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины – признано недействительным, а гражданин Российской Федерации – имеющим гражданство Украины. Федеральный закон вступает в силу 17.06.2023 г..