30 марта 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 30 марта
В регионе пройдет XIX областной кинофестиваль «ЭКРАН И ВРЕМЯ»
17:30 | 30 марта
Житель Энгельсского района перевел мошенникам почти 10 миллионовлей.
17:00 | 30 марта
УВМ ГУ МВД России по Саратовской области информирует
16:00 | 30 марта
Роль городских агломераций обсудили на заседании Дискуссионного клуба
15:04 | 30 марта
В музее краеведения о космосе рассказывают куклы
14:36 | 30 марта
Эксперты организуют «открытые отборы» персонала для предприятий приоритетных отраслей
14:02 | 30 марта
Активное долголетие - главное направление в системе поддержки пожилых людей
13:01 | 30 марта
Стартовал проект по реформированию поликлиник Саратова
12:39 | 30 марта
В Саратове прошло совещание на тему оказания помощи вынужденно покинувшим ДНР и ЛНР
12:34 | 30 марта
Для саратовских товаропроизводителей расширяют рынки сбыта продукции в крупных торговых сетях
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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УВМ ГУ МВД России по Саратовской области информирует

Новости


В марте президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон No 62-ФЗ «Об​ особенностях​ правового​ положения​ граждан​ Российской Федерации,​ имеющих​ гражданство​ Украины»,​ предусматривающий​ создание правового​ ​ механизма,​ ​ при​ ​ котором​ ​ граждане Российской​ ​ Федерации, одновременно являющиеся гражданами Украины, будут считаться не имеющими гражданства​ Украины​ со​ дня​ подачи​ ими​ заявления​ о​ нежелании​ состоять в гражданстве Украины.

Со​ дня​ подачи​ указанного заявления​ гражданин Российской​ Федерации будет​ обязан​ не​ совершать​ действий,​ связанных​ с​ реализацией​ прав и​ исполнением​ обязанностей,​ предусмотренных​ для​ граждан​ Украины,​ в​ том числе​ не​ получать​ и​ не​ использовать​ паспорт​ гражданина​ Украины​ и​ иные документы, удостоверяющие гражданство Украины или содержащие указание на гражданство​ ​ Украины.​ ​

При​ ​ выявлении​ ​ факта​ ​ несоблюдения​ ​ взятого обязательства​ будет​ вынесено​ ​ соответствующее​ ​ заключение, заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины​ – признано недействительным, а гражданин Российской Федерации – имеющим гражданство Украины. Федеральный закон вступает в силу 17.06.2023 г..