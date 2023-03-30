УВМ ГУ МВД России по Саратовской области информирует

просмотров: 81

Со​ дня​ подачи​ указанного заявления​ гражданин Российской​ Федерации будет​ обязан​ не​ совершать​ действий,​ связанных​ с​ реализацией​ прав и​ исполнением​ обязанностей,​ предусмотренных​ для​ граждан​ Украины,​ в​ том числе​ не​ получать​ и​ не​ использовать​ паспорт​ гражданина​ Украины​ и​ иные документы, удостоверяющие гражданство Украины или содержащие указание на гражданство​ ​ Украины.​ ​При​ ​ выявлении​ ​ факта​ ​ несоблюдения​ ​ взятого обязательства​ будет​ вынесено​ ​ соответствующее​ ​ заключение, заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины​ – признано недействительным, а гражданин Российской Федерации – имеющим гражданство Украины. Федеральный закон вступает в силу 17.06.2023 г..