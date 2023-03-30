30 марта 2023 ЧЕТВЕРГ
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Житель Энгельсского района перевел мошенникам почти 10 миллионовлей.
17:00 | 30 марта
УВМ ГУ МВД России по Саратовской области информирует
16:00 | 30 марта
Роль городских агломераций обсудили на заседании Дискуссионного клуба
15:04 | 30 марта
В музее краеведения о космосе рассказывают куклы
14:36 | 30 марта
Эксперты организуют «открытые отборы» персонала для предприятий приоритетных отраслей
14:02 | 30 марта
Активное долголетие - главное направление в системе поддержки пожилых людей
13:01 | 30 марта
Стартовал проект по реформированию поликлиник Саратова
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В Саратове прошло совещание на тему оказания помощи вынужденно покинувшим ДНР и ЛНР
12:34 | 30 марта
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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В музее краеведения о космосе рассказывают куклы

Новости
В областном музее краеведения экспонируется выставка «Тихо космос шепчет сказки. Авторская кукла». Она предоставлена Музеем космонавтики (г. Москва) и секцией авторской куклы Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства.
В музее краеведения о космосе рассказывают куклы




В экспозиции представлены 70 кукол. Вглядываясь в их лица, можно разглядеть черты Константина Циолковского, Юрия Кондратюка, Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Светланы Савицкой и других людей, ставших поистине космическими легендами. Представления авторов о космосе сочетают науку и искусство, философию и фантазию.

С серьезными и достоверными изображениями соседствуют фантастические фигуры обитателей других планет, вызывающие улыбку и воспоминания о прочитанных в детстве книгах и любимых мультфильмах. Здесь есть Незнайка на Луне, уголок планеты, на которой жил Маленький принц, сказочные звездочеты, злобные инопланетные существа и добрые волшебницы. Среди персонажей выставки можно увидеть Белку и Стрелку, вернувшихся из полета, космических красавиц.

На выставке представлена «Космическая семья». Это куклы, созданные в разных странах мира по идеям и эскизам космонавтов и астронавтов. Например, кукла российского космонавта Олега Котова «Вдохновение». Куклу «Пилот» создали российский лётчик-космонавт Олег Новицкий, его супруга Юлия и дочка Яна; куклу «Красный нос» сделали австрийский астронавт Франц Фибёк и его супруга Весна; кукол «Лолита» и «Хина» – японские астронавты Коичи Ваката и Соичи Ногучи. На выставке экспонируются куклы, изготовленные малазийским, французским, немецким и испанским астронавтами.