В музее краеведения о космосе рассказывают куклы

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В экспозиции представлены 70 кукол. Вглядываясь в их лица, можно разглядеть черты Константина Циолковского, Юрия Кондратюка, Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Светланы Савицкой и других людей, ставших поистине космическими легендами. Представления авторов о космосе сочетают науку и искусство, философию и фантазию.С серьезными и достоверными изображениями соседствуют фантастические фигуры обитателей других планет, вызывающие улыбку и воспоминания о прочитанных в детстве книгах и любимых мультфильмах. Здесь есть Незнайка на Луне, уголок планеты, на которой жил Маленький принц, сказочные звездочеты, злобные инопланетные существа и добрые волшебницы. Среди персонажей выставки можно увидеть Белку и Стрелку, вернувшихся из полета, космических красавиц.На выставке представлена «Космическая семья». Это куклы, созданные в разных странах мира по идеям и эскизам космонавтов и астронавтов. Например, кукла российского космонавта Олега Котова «Вдохновение». Куклу «Пилот» создали российский лётчик-космонавт Олег Новицкий, его супруга Юлия и дочка Яна; куклу «Красный нос» сделали австрийский астронавт Франц Фибёк и его супруга Весна; кукол «Лолита» и «Хина» – японские астронавты Коичи Ваката и Соичи Ногучи. На выставке экспонируются куклы, изготовленные малазийским, французским, немецким и испанским астронавтами.