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Роль городских агломераций обсудили на заседании Дискуссионного клуба

Новости


Сотрудники ГКУ "Центр развития Саратовской агломерации и индустриальных парков" приняли участие в работе дискуссионного клуба на тему «Роль крупнейших городских агломераций в социально-экономическом развитии в современных условиях».
Роль городских агломераций обсудили на заседании Дискуссионного клуба

Диалог, инициированный Фондом «Институт экономики города», собрал на одной площадке более 50 участников: органы государственной власти и местного самоуправления, институты развития, эксперты в сфере социально-экономического и градостроительного развития городов. Среди них также были представили министерства территориальных образований области и администрации МО «Город Саратов», Энгельсского, Красноармейского и Татищевского районов.

«В последние годы значение агломераций в экономике страны возросло. С учётом текущих вызовов для российской экономики актуальной является задача выработки стратегических направлений развития агломераций, формирования необходимой нормативной правовой базы, а также ведения регулярного мониторинга индикаторов социально-экономического развития, развития жилищной и градостроительной сфер агломераций», – отмечает президент Фонда Надежда Косарева.

В рамках дискуссионного клуба обсудили две темы. Первая касалась новой аналитики валового городского продукта и других показателей экономического развития крупнейших городских агломерации России в 2013-2021 гг. В качестве эксперта по данному вопросу выступила заместитель директора Департамента межбюджетных отношений Минфина России Дарья Хворостухина. Она отметила Саратовскую область как субъект, который имеет организацию, координирующую агломерационные проекты.

Вторая тема – предложения по формированию повестки государственной политики по развитию городских агломераций в России, в том числе по формированию законодательной базы. Проект закона о городских агломерациях уже разработан сотрудниками Центра развития Саратовской агломерации.

В ходе дальнейшего обсуждения заместитель генерального директора Фонда «ДОМ.РФ» Антон Финогенов рассказал об опыте разработки стратегии Саратовской агломерации, её территориальном наполнении.

Подобные обсуждения позволяют обменяться опытом с другими регионами и подкорректировать имеющуюся стратегию пространственного развития в соответствии с современными реалиями.