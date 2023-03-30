Роль городских агломераций обсудили на заседании Дискуссионного клуба

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Диалог, инициированный Фондом «Институт экономики города», собрал на одной площадке более 50 участников: органы государственной власти и местного самоуправления, институты развития, эксперты в сфере социально-экономического и градостроительного развития городов. Среди них также были представили министерства территориальных образований области и администрации МО «Город Саратов», Энгельсского, Красноармейского и Татищевского районов.«В последние годы значение агломераций в экономике страны возросло. С учётом текущих вызовов для российской экономики актуальной является задача выработки стратегических направлений развития агломераций, формирования необходимой нормативной правовой базы, а также ведения регулярного мониторинга индикаторов социально-экономического развития, развития жилищной и градостроительной сфер агломераций», – отмечает президент Фонда Надежда Косарева.В рамках дискуссионного клуба обсудили две темы. Первая касалась новой аналитики валового городского продукта и других показателей экономического развития крупнейших городских агломерации России в 2013-2021 гг. В качестве эксперта по данному вопросу выступила заместитель директора Департамента межбюджетных отношений Минфина России Дарья Хворостухина. Она отметила Саратовскую область как субъект, который имеет организацию, координирующую агломерационные проекты.Вторая тема – предложения по формированию повестки государственной политики по развитию городских агломераций в России, в том числе по формированию законодательной базы. Проект закона о городских агломерациях уже разработан сотрудниками Центра развития Саратовской агломерации.В ходе дальнейшего обсуждения заместитель генерального директора Фонда «ДОМ.РФ» Антон Финогенов рассказал об опыте разработки стратегии Саратовской агломерации, её территориальном наполнении.Подобные обсуждения позволяют обменяться опытом с другими регионами и подкорректировать имеющуюся стратегию пространственного развития в соответствии с современными реалиями.