Активное долголетие - главное направление в системе поддержки пожилых людей

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Прямой эфир на тему поддержки старшего поколения прошел в группе «Саратовская область» в социальной сети «Одноклассники».Спикером выступила первый заместитель министра труда и социальной защиты области Наталия Гурьева. Первый заместитель министра рассказала о региональной системе поддержки старшего поколения, направленной на продление активного долголетия, оказание содействия в реабилитации, обеспечение ухода в стационарных организациях.Помощью социальных работников на дому на сегодняшний день пользуются 37 тысяч жителей региона. Свыше 65 тысяч человек получают различные услуги в комплексных центрах социального обслуживания, в том числе и в рамках национального проекта «Демография». В домах-интернатах на постоянной основе проживает свыше 5 тысяч пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.Особое внимание первый заместитель министра уделила реализации национального проекта «Демография», согласно которому в комплексных центрах соцобслуживания реализуются 8 социальных технологий по двум основным направлениям: долговременный уход и активное долголетие.Сегодня в современном комплексном центре социального обслуживания благодаря оборудованию, закупленному в рамках нацпроекта, человек может получить самые разнообразные услуги: взять в прокат спортивный инвентарь или технические средства реабилитации, заняться различными видами физической активности в залах адаптивной физкультуры или на свежем воздухе, пройти реабилитацию в школе восстановления, получить психологическую разгрузку, проявить себя на занятиях в творческих мастерских и многое другое.Первый заместитель министра обратила внимание на деятельность «серебряных» волонтеров – их более тысячи в регионе. Ежегодно помощь добровольцев получают около 7 тысяч пожилых граждан. «Серебряные» волонтеры реализуют свой потенциал в различных направлениях: присмотр за детьми, помощь инвалидам, участие в экоакциях. Ежегодно при участии активистов старшего поколения реализуются социальные проекты, получающие грантовую поддержку. В прошлом году такая помощь составила более 1 млн руб. В рамках проектов закупается дополнительное оборудование, проходят туристические поездки и другие мероприятия.В завершении прямого эфира Наталия Гурьева рассказала о предоставления услуг в региональных домах-интернатах. В 21 стационаре созданы все условия для достойной жизни и самореализации подопечных. Обеспечен постоянный круглосуточный профессиональный медицинский уход. К услугам проживающих – кабинеты лечебной физкультуры, массажа, комнаты психологической разгрузки, компьютерные классы. Здесь также работают творческие мастерские, действуют более 150 клубов и кружков по интересам.