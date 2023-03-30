Роман Бусаргин поручил увеличить темпы переселения граждан из аварийных домов

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Самый большой объем – в Саратове. В областном центре необходимо расселить 70 домов. До конца года нужно построить 6 многоквартирных домов на 1462 квартиры. Роман Бусаргин поставил задачу начать строительство в ближайшее время, чтобы в декабре гражданам были переданы ключи от новых квартир. На сегодняшний день приобретено 365 жилых помещений; выплата будет предоставлена 141 собственнику.В Энгельсе нужно расселить 747 квартир, в Балаково – 175. В этих городах работы ведутся в штатном режиме.Губернатор поручил минстрою взять на особый контроль ситуацию в Ершовском и Советском районах. В Ершове до конца года планируется построить 4 дома, в Советском районе – 3. Руководству этих районов необходимо составить четкий график. Роман Бусаргин отметил, что в Ершове медленно ведутся работы по получению необходимых для строительства документов. В связи с этим губернатор рекомендовал главе района объявить выговор профильному заместителю.Программа условно завершена в Красноармейске, Красном Куте, Новоузенске, Петровске и Пугачеве. В этих районах небольшой объем расселяемого жилья, выкуп квартир уже завершен.«В апреле должны быть отыграны все аукционы по приобретению квартир, а до конца года – достроены все дома. Люди из-за халатности и нерасторопности сотрудников районных администраций страдать не должны», - резюмировал Роман Бусаргин.