Аграрии из Саратовской области получили почетные звания

30 марта 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 30 марта
В регионе пройдет XIX областной кинофестиваль «ЭКРАН И ВРЕМЯ»
17:30 | 30 марта
Житель Энгельсского района перевел мошенникам почти 10 миллионовлей.
17:00 | 30 марта
УВМ ГУ МВД России по Саратовской области информирует
16:00 | 30 марта
Роль городских агломераций обсудили на заседании Дискуссионного клуба
15:04 | 30 марта
В музее краеведения о космосе рассказывают куклы
14:36 | 30 марта
Эксперты организуют «открытые отборы» персонала для предприятий приоритетных отраслей
14:02 | 30 марта
Активное долголетие - главное направление в системе поддержки пожилых людей
13:01 | 30 марта
Стартовал проект по реформированию поликлиник Саратова
12:39 | 30 марта
В Саратове прошло совещание на тему оказания помощи вынужденно покинувшим ДНР и ЛНР
12:34 | 30 марта
Для саратовских товаропроизводителей расширяют рынки сбыта продукции в крупных торговых сетях
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Аграрии из Саратовской области получили почетные звания

Новости
Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания троим работникам аграрной отрасли Саратовской области.
Аграрии из Саратовской области получили почетные звания


За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоили:

- Лымарю Николаю Григорьевичу, механизатору крестьянского (Фермерского) хозяйства «Седова А.В.», Озинский район
- Маслову Павлу Петровичу, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства ООО «АГРО Прогрессия», Балашовский район
-Мирзабековой Лире Мугубали кызы, оператору машинного доения ООО «Агрофирма «Рубеж», Пугачевский район.