Аграрии из Саратовской области получили почетные звания
Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания троим работникам аграрной отрасли Саратовской области.
За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоили:
- Лымарю Николаю Григорьевичу, механизатору крестьянского (Фермерского) хозяйства «Седова А.В.», Озинский район
- Маслову Павлу Петровичу, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства ООО «АГРО Прогрессия», Балашовский район
-Мирзабековой Лире Мугубали кызы, оператору машинного доения ООО «Агрофирма «Рубеж», Пугачевский район.
За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоили:
- Лымарю Николаю Григорьевичу, механизатору крестьянского (Фермерского) хозяйства «Седова А.В.», Озинский район
- Маслову Павлу Петровичу, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства ООО «АГРО Прогрессия», Балашовский район
-Мирзабековой Лире Мугубали кызы, оператору машинного доения ООО «Агрофирма «Рубеж», Пугачевский район.