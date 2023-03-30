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В Саратове модернизируют стадион «Локомотив»

Новости

Губернатор Роман Бусаргин во время прямого эфира рассказал о планах реконструкции главного футбольного стадиона Саратова – «Локомотив».

В Саратове модернизируют стадион «Локомотив»


На работы на спортобъекте выделят 40 млн рублей. По словам главы региона, на стадионе нужно обновить освещение, проработать вопросы безопасности.

После ремонтных работ, которые планируют завершить в июне этого года, обновленный спортобъект будет отвечать требованиям футбольной лиги ФНЛ.

Болельщики также во время прямого эфира пожаловались, что на стадион пускают только 500 человек из-за начала работы системы паспортизации болельщиков. Такая проблема возникла не только в Саратове, но и других городах страны. Этот вопрос также планируют решить.