В Саратове модернизируют стадион «Локомотив»

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На работы на спортобъекте выделят 40 млн рублей. По словам главы региона, на стадионе нужно обновить освещение, проработать вопросы безопасности.После ремонтных работ, которые планируют завершить в июне этого года, обновленный спортобъект будет отвечать требованиям футбольной лиги ФНЛ.Болельщики также во время прямого эфира пожаловались, что на стадион пускают только 500 человек из-за начала работы системы паспортизации болельщиков. Такая проблема возникла не только в Саратове, но и других городах страны. Этот вопрос также планируют решить.