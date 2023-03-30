30 марта 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
10:03 | 30 марта
В Саратове модернизируют стадион «Локомотив»
09:00 | 30 марта
С 1 апреля в Саратовской области начинается запись детей в первый класс
18:00 | 29 марта
Саратовские ученые разработали прибор для сверхбыстрой стерилизации медицинских инструментов
17:03 | 29 марта
Энергоблок №3 Балаковской АЭС включен в сеть после планового ремонта
16:14 | 29 марта
В Энгельсе устанавливают новую спортплощадку
16:01 | 29 марта
Стартует Всероссийская добровольческая онлайн-акция «Марафон доверия. 2023»
15:02 | 29 марта
В Саратове выберут лучшего библиотекаря
14:00 | 29 марта
Игорь Комаров: "Мы будем приумножать наследие России"
13:04 | 29 марта
В Вольске активизированы дорожные работы
12:00 | 29 марта
Саратовский спортсмен стал Героем России
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

С 1 апреля в Саратовской области начинается запись детей в первый класс

Новости
В первый класс в регионе отправятся 27 730 школьников.
С 1 апреля в Саратовской области начинается запись детей в первый класс

В субботу, 1 апреля, стартует прием заявлений для записи детей в первый класс.
Предварительно, 1 сентября в первый класс в регионе отправятся 27 730 школьников.

Подать заявление в школу родители могут через портал Госуслуги, а также лично в администрации школы и по электронной почте.

Заявления родителей (законных представителей) о приеме на обучение в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории, принимаются общеобразовательными организациями с 1 апреля по 30 июня.