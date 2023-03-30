С 1 апреля в Саратовской области начинается запись детей в первый класс

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В субботу, 1 апреля, стартует прием заявлений для записи детей в первый класс.Предварительно, 1 сентября в первый класс в регионе отправятся 27 730 школьников.Подать заявление в школу родители могут через портал Госуслуги, а также лично в администрации школы и по электронной почте.Заявления родителей (законных представителей) о приеме на обучение в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории, принимаются общеобразовательными организациями с 1 апреля по 30 июня.