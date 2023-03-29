В Энгельсе устанавливают новую спортплощадку

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Напомним, ранее о демонтаже существующего спортобъекта сообщала местная молодежь. На проблему обратил внимание глава региона, благодаря чему ее удалось быстро решить. На сегодняшний день уже установлены пять предметов оборудования. Проведена подготовка бетонного основания, на которое впоследствии будет уложено резиновое покрытие.К концу апреля ожидается поставка дополнительного элемента – турника, который входит в общую комплектацию площадки.Президент Федерации воздушно-силовой атлетики области Николай Юдашкин считает, что появление подобных спортивных объектов всегда положительное событие.«Появление новых спортивных площадок всегда является подспорьем для развития спорта, особенно для развития воздушно-силовой атлетики. Именно спортивная инфраструктура выступает в качестве точки притяжения для молодежи, для наших будущих спортсменов. На сегодняшний день от популярности уличного спорта зависит и популярность спорта среди населения в целом. Большим плюсом является и то, что подобный спортобъект появился на территории Энгельса. Город является одной из важных площадок области, где базируются талантливые спортсмены и чемпионы России», - отметил спортсмен.