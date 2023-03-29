29 марта 2023 СРЕДА
Новости
22:20 | 29 марта
В Энгельсе устанавливают новую спортплощадку
18:00 | 29 марта
Саратовские ученые разработали прибор для сверхбыстрой стерилизации медицинских инструментов
17:03 | 29 марта
Энергоблок №3 Балаковской АЭС включен в сеть после планового ремонта
16:14 | 29 марта
В Энгельсе устанавливают новую спортплощадку
16:01 | 29 марта
Стартует Всероссийская добровольческая онлайн-акция «Марафон доверия. 2023»
15:02 | 29 марта
В Саратове выберут лучшего библиотекаря
14:00 | 29 марта
Игорь Комаров: "Мы будем приумножать наследие России"
13:04 | 29 марта
В Вольске активизированы дорожные работы
12:00 | 29 марта
Саратовский спортсмен стал Героем России
11:00 | 29 марта
Балаковский проект вошел в шорт-лист третьего сезона проекта «Ты в игре»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские ученые разработали прибор для сверхбыстрой стерилизации медицинских инструментов

Новости
Ученые СГТУ разработали компактный прибор для сверхбыстрой стерилизации медицинских инструментов
Саратовские ученые разработали прибор для сверхбыстрой стерилизации медицинских инструментов


Автор разработки - заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН, член-корреспондент Международной Академии высшей школы, доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Информационная безопасность автоматизированных систем» Института электронной техники и приборостроения СГТУ Вил Байбурин


Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали компактный прибор для сверхбыстрой стерилизации медицинских инструментов широкого применения, в том числе в полевых госпиталях, клиниках, амбулаторных пунктах, научных и учебных медицинских учреждениях. В настоящее время создан экспериментальный образец стерилизатора.

Прибор прост в эксплуатации и выгодно отличается от аналогов не только быстротой, но и мобильностью. Он стерилизует медицинские инструменты путем воздействия электромагнитных полей СВЧ-диапазона на микрофлору биомедицинских объектов за рекордно короткое время – пять-десять минут. Прибор обеспечивает стопроцентное уничтожение всех видов микробных тел, в то время как другие стерилизационные устройства требуют не меньше часа и являются стационарными.

В настоящее время ученые технического университета работают над совершенствованием конструкции стерилизатора, увеличением мощности СВЧ-излучения, что позволит увеличить количество обрабатываемых одновременно инструментов. Конечная цель – адаптация экспериментальных образцов к серийному производству.

По мнению автора разработки Вила Байбурина, прибор имеет надежную экономическую перспективу и будет востребован на рынке, в том числе и зарубежном. По его подсчетам, уже сейчас объем рынка может составить несколько сотен тысяч экземпляров, учитывая низкую прогнозируемую себестоимость, а также создать десятки тысяч рабочих мест.

Интерес к производству стерилизатора проявили такие крупные предприятия как Научно-производственная фирма «Супромед», ООО «СЭПО-ЗЭМ», ООО ЭПО «Сигнал», ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» и другие.

Исследование выполняется при финансовой поддержке Российского научного фонда.