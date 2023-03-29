Саратовские ученые разработали прибор для сверхбыстрой стерилизации медицинских инструментов

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Автор разработки - заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН, член-корреспондент Международной Академии высшей школы, доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Информационная безопасность автоматизированных систем» Института электронной техники и приборостроения СГТУ Вил БайбуринУченые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали компактный прибор для сверхбыстрой стерилизации медицинских инструментов широкого применения, в том числе в полевых госпиталях, клиниках, амбулаторных пунктах, научных и учебных медицинских учреждениях. В настоящее время создан экспериментальный образец стерилизатора.Прибор прост в эксплуатации и выгодно отличается от аналогов не только быстротой, но и мобильностью. Он стерилизует медицинские инструменты путем воздействия электромагнитных полей СВЧ-диапазона на микрофлору биомедицинских объектов за рекордно короткое время – пять-десять минут. Прибор обеспечивает стопроцентное уничтожение всех видов микробных тел, в то время как другие стерилизационные устройства требуют не меньше часа и являются стационарными.В настоящее время ученые технического университета работают над совершенствованием конструкции стерилизатора, увеличением мощности СВЧ-излучения, что позволит увеличить количество обрабатываемых одновременно инструментов. Конечная цель – адаптация экспериментальных образцов к серийному производству.По мнению автора разработки Вила Байбурина, прибор имеет надежную экономическую перспективу и будет востребован на рынке, в том числе и зарубежном. По его подсчетам, уже сейчас объем рынка может составить несколько сотен тысяч экземпляров, учитывая низкую прогнозируемую себестоимость, а также создать десятки тысяч рабочих мест.Интерес к производству стерилизатора проявили такие крупные предприятия как Научно-производственная фирма «Супромед», ООО «СЭПО-ЗЭМ», ООО ЭПО «Сигнал», ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» и другие.Исследование выполняется при финансовой поддержке Российского научного фонда.