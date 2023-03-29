Энергоблок №3 Балаковской АЭС включен в сеть после планового ремонта

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Включение энергоблока и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний. На предприятии отметили, что плановые ремонты энергоблоков атомных станций – гарантия экологической безопасности и бесперебойной генерации электроэнергии.«За счет применения инструментов бережливого производства и внедрённых проектов по цифровизации средний ремонт энергоблока был завершен на 1,5 суток раньше планового срока», – отметил начальник отдела управления ремонтами Балаковской АЭС Алексей Портнов.По его словам, помимо персонала атомной станции, в ремонтных работах участвовали специалисты балаковского, нововоронежского, курского, калининского и уральского филиалов «Атомэнергоремонта». Они выполнили порядка 30-ти видов работ, самые значимые из которых – перегрузка топлива и ремонт цилиндра высокого давления.На Балаковской АЭС действует автоматизированная система управления техническим обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией (ТОРЭКС), которая является одним из главных цифровых проектов «Росэнергоатома». Информационная система позволяет управлять потребностью в запасных частях, планировать затраты на ремонт, управлять ресурсами. В едином цифровом пространстве работают не только специалисты Балаковской АЭС, но БалАЭР.В мае в плановый ремонт будет выведен энергоблок №1. В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся все 4 энергоблока с суммарной нагрузкой 4163 МВт (по состоянию на 10.05).Радиационная обстановка в районе расположения Балаковской АЭС без изменений, показатели радиационного фона соответствуют его естественным, многолетним значениям для европейской части территории России.