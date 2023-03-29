29 марта 2023 СРЕДА
Новости
22:20 | 29 марта
В Энгельсе устанавливают новую спортплощадку
18:00 | 29 марта
Саратовские ученые разработали прибор для сверхбыстрой стерилизации медицинских инструментов
17:03 | 29 марта
Энергоблок №3 Балаковской АЭС включен в сеть после планового ремонта
16:14 | 29 марта
В Энгельсе устанавливают новую спортплощадку
16:01 | 29 марта
Стартует Всероссийская добровольческая онлайн-акция «Марафон доверия. 2023»
15:02 | 29 марта
В Саратове выберут лучшего библиотекаря
14:00 | 29 марта
Игорь Комаров: "Мы будем приумножать наследие России"
13:04 | 29 марта
В Вольске активизированы дорожные работы
12:00 | 29 марта
Саратовский спортсмен стал Героем России
11:00 | 29 марта
Балаковский проект вошел в шорт-лист третьего сезона проекта «Ты в игре»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Энергоблок №3 Балаковской АЭС включен в сеть после планового ремонта

Новости
Энергоблок №3 Балаковской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта.

Энергоблок №3 Балаковской АЭС включен в сеть после планового ремонта

Включение энергоблока и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний. На предприятии отметили, что плановые ремонты энергоблоков атомных станций – гарантия экологической безопасности и бесперебойной генерации электроэнергии.

«За счет применения инструментов бережливого производства и внедрённых проектов по цифровизации средний ремонт энергоблока был завершен на 1,5 суток раньше планового срока», – отметил начальник отдела управления ремонтами Балаковской АЭС Алексей Портнов.

По его словам, помимо персонала атомной станции, в ремонтных работах участвовали специалисты балаковского, нововоронежского, курского, калининского и уральского филиалов «Атомэнергоремонта». Они выполнили порядка 30-ти видов работ, самые значимые из которых – перегрузка топлива и ремонт цилиндра высокого давления.

На Балаковской АЭС действует автоматизированная система управления техническим обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией (ТОРЭКС), которая является одним из главных цифровых проектов «Росэнергоатома». Информационная система позволяет управлять потребностью в запасных частях, планировать затраты на ремонт, управлять ресурсами. В едином цифровом пространстве работают не только специалисты Балаковской АЭС, но БалАЭР.

В мае в плановый ремонт будет выведен энергоблок №1. В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся все 4 энергоблока с суммарной нагрузкой 4163 МВт (по состоянию на 10.05).

Радиационная обстановка в районе расположения Балаковской АЭС без изменений, показатели радиационного фона соответствуют его естественным, многолетним значениям для европейской части территории России.