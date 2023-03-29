29 марта 2023 СРЕДА
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Саратовские ученые разработали прибор для сверхбыстрой стерилизации медицинских инструментов
17:03 | 29 марта
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16:14 | 29 марта
В Энгельсе устанавливают новую спортплощадку
16:01 | 29 марта
Стартует Всероссийская добровольческая онлайн-акция «Марафон доверия. 2023»
15:02 | 29 марта
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14:00 | 29 марта
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13:04 | 29 марта
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Стартует Всероссийская добровольческая онлайн-акция «Марафон доверия. 2023»

Новости
С 28 марта по 28 апреля проводится Всероссийская добровольческая онлайн-акция «Марафон доверия. 2023». Акция приурочена к Международному дню детского телефона доверия, который отмечается 17 мая. Организатором выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и его партнеры в регионах.



Участников акции ждут интересные творческие онлайн-марафоны и конкурсы: фотоконкурс «Я знаю номер Детского телефона доверия», конкурс рисунков и масштабный флешмоб «Добрые дела». По итогам будет определен регион-победитель, жители которого наиболее активно включились в работу.


Социально-реабилитационный центр «Возвращение» предлагает поддержать Саратовскую область и присоединиться к акции в группе ВКонтакте «Телефон Доверия для детей и подростков».


Напомним, служба экстренной психологической помощи для детей и подростков «Телефон доверия 8-800-2000-122» работает в России уже 13 лет. Это бесплатная анонимная служба и один из важнейших проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ежедневно консультанты принимают сотни звонков, оказывают поддержку, а дети открыто говорят о том, что беспокоит.