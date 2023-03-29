В Саратове выберут лучшего библиотекаря

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В конкурсе принимают участие 45 библиотечных работников из 35 Централизованных библиотечных систем Саратовской области и библиотеки г. Шиханы. Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший библиотекарь по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи» (с 14 до 35 лет) и «Лучший библиотекарь по продвижению детского чтения».Сроки проведения конкурса - февраль–май 2023 года. Конкурс проходит в три этапа: I этап – отборочный, муниципальный (20 февраля – 20 марта 2023 года); II этап – зональный (28 марта – 13 апреля 2023 года); III этап – областной (24 апреля – 28 апреля 2023 года).Заключительное мероприятие областного конкурса профессионального мастерства с награждением победителей по традиции будет приурочено к общероссийскому Дню библиотек.Конкурс проводится в Саратовской области с 1998 года министерством культуры Саратовской области и государственным учреждением культуры «Областная универсальная научная библиотека». Целью конкурса является повышение престижа библиотечной профессии, внедрение эффективных форм и методов работы по продвижению книги и чтения, стимулирование инновационной деятельности библиотек.В 2019 году впервые появилась номинация «Лучший библиотекарь модельной библиотеки», в связи с модернизацией и созданием модельных библиотек нового поколения в рамках национального проекта «Культура».