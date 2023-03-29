Игорь Комаров: "Мы будем приумножать наследие России"

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28 марта в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в итоговом пленарном заедании окружной научно-методической конференции «Основы российской государственности». Организатором мероприятия выступил Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Российского общества «Знание» и правительства Нижегородской области.Конференция в Нижнем Новгороде собрала более 130 участников из 30 вузов 12 регионов. В течение двух дней представители научного сообщества - ректоры, проректоры, профессорско-преподавательский состав ведущих вузов Приволжского федерального округа - активно участвовали в доработке учебно-методических материалов для курса «Основы российской государственности», который планируется внедрить в учебную программу в соответствии с рекомендацией экспертного Совета комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Наука» и поручением Президента РФ Владимира Путина.Обращаясь к участникам мероприятия, полпред подчеркнул, что та работа, которую проводит Минобрнауки России, общество «Знание» вместе с представителями вузов, должна быть расширена и на сферу общего образования. «Очень важно, чтобы у нашей молодежи с детства сформировалось истинное видение истории, устройства мира, культуры и места нашей страны в процессе развития цивилизаций. В этом направлении вами проделана колоссальная работа по расстановке приоритетов, значимости и влиянию событий, личностей, достижений на становление и укрепление российской государственности. Хотелось бы, чтобы студенты, которые будут обучаться по этой программе, знали, что страна нуждается в них: они обязательно будут востребованы и смогут себя реализовать. Именно в нашей стране бурлит жизнь. Это показывает история России, ее традиции, и, безусловно, достижения во всех без исключения сферах. Причем как прошлые, так и, уверен, будущие. И мы будем приумножать наследие России», - сказал Игорь Комаров.Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила, что «курс «Основы российской государственности» систематизирует и духовные, и нравственные ценности, подчеркивая единство и сплочение - важную особенность всех россиян».«Я искренне рад, что именно университет Лобачевского стал в нашем регионе той площадкой, которая собрала экспертное сообщество. У нас сильные гуманитарные подразделения, и наше экспертное сообщество обладает полнотой компетенций для решения такой важной и ответственной задачи», – сказал исполняющий обязанности ректора ННГУ Олег Трофимов.На 10 апреля намечено утверждение концепции курса «Основы российской государственности» комиссией при Министерстве образования и науки РФ.