В Вольске активизированы дорожные работы

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Как сообщил глава района Андрей Татаринов, с 25 марта на городские магистрали вышли по две бригады МУП «Дорожник» и ООО «Спецстрой». "В рамках заключенных контрактов подрядные организации выполняют работы, в первую очередь, по маршрутам пассажирского транспорта и на подъездах к учреждениям социальной сферы, также организовано грейдирование дорог с грунтовым покрытием", - сообщил чиновник.Всего в 2023 году за счет местного бюджета планируется отремонтировать семь участков автодорог и три пешеходных дорожки. Сплошное асфальтобетонное покрытие уложат на улицах Красногвардейской (от ул. Коммунистической до ул. Ленина), Л. Толстого (от ул. Ленина до ул. Коммунистической), Народной (от ул. Талалихина до ул. Володарского), Чернышевского (от ул. Комсомольской до ул. Коммунистической). Также будет расширена дорога от дома №18 по ул. Чехова до дома №40 по ул. Кольцова, обустроены проезды по ул. Волгоградской (от ул. Ярославской до ул. Фирстова) и к детскому саду №12 «Медвежонок».Тротуары планируется сделать вдоль проезда Нижней Малыковки, ул. Ленина (от ул. 9 Мая до пер. 2-й Комсомольский и от пер. 2-й Комсомольский до пер. 3-й Комсомольский).