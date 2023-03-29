29 марта 2023 СРЕДА
Новости
22:20 | 29 марта
В Энгельсе устанавливают новую спортплощадку
18:00 | 29 марта
Саратовские ученые разработали прибор для сверхбыстрой стерилизации медицинских инструментов
17:03 | 29 марта
Энергоблок №3 Балаковской АЭС включен в сеть после планового ремонта
16:14 | 29 марта
В Энгельсе устанавливают новую спортплощадку
16:01 | 29 марта
Стартует Всероссийская добровольческая онлайн-акция «Марафон доверия. 2023»
15:02 | 29 марта
В Саратове выберут лучшего библиотекаря
14:00 | 29 марта
Игорь Комаров: "Мы будем приумножать наследие России"
13:04 | 29 марта
В Вольске активизированы дорожные работы
12:00 | 29 марта
Саратовский спортсмен стал Героем России
11:00 | 29 марта
Балаковский проект вошел в шорт-лист третьего сезона проекта «Ты в игре»
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Саратовский спортсмен стал Героем России

Новости
На Поклонной горе прошла торжественная церемония, посвященная Дню образования Федеральной службы войск нацгвардии России. Директор службы Виктор Золотов вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, проявившим себя во время СВО.
Саратовский спортсмен стал Героем России





Звание Героя России присвоили саратовцу Никите Палазнику - офицеру спецназа, капитану.

Никита Палазник с 2008 по 2012 годы занимался в спортивной школе под руководством первого тренера Марины Мельчаковой и бригады заслуженных тренеров Игнатовых и Ланщиковой. С 2009 года спортсмен входил в юношескую сборную области, с 2011 был кандидатом в спортивную сборную России, являлся победителем областных и Всероссийских соревнований. В 2012 году стал призером Первенства страны и выполнил норматив кандидата в мастера спорта по академической гребле.

В 2012 году спортивная карьера Никиты прервалась поступлением в Саратовский военный ордена Жукова Г.К. Краснознаменный институт войск Национальной Гвардии Российской Федерации. Свою дальнейшую жизнь юноша связал со службой Родине.