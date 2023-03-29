Саратовский спортсмен стал Героем России

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Звание Героя России присвоили саратовцу Никите Палазнику - офицеру спецназа, капитану.Никита Палазник с 2008 по 2012 годы занимался в спортивной школе под руководством первого тренера Марины Мельчаковой и бригады заслуженных тренеров Игнатовых и Ланщиковой. С 2009 года спортсмен входил в юношескую сборную области, с 2011 был кандидатом в спортивную сборную России, являлся победителем областных и Всероссийских соревнований. В 2012 году стал призером Первенства страны и выполнил норматив кандидата в мастера спорта по академической гребле.В 2012 году спортивная карьера Никиты прервалась поступлением в Саратовский военный ордена Жукова Г.К. Краснознаменный институт войск Национальной Гвардии Российской Федерации. Свою дальнейшую жизнь юноша связал со службой Родине.