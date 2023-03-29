Саратовский спортсмен стал Героем России
На Поклонной горе прошла торжественная церемония, посвященная Дню образования Федеральной службы войск нацгвардии России. Директор службы Виктор Золотов вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, проявившим себя во время СВО.
Звание Героя России присвоили саратовцу Никите Палазнику - офицеру спецназа, капитану.
Никита Палазник с 2008 по 2012 годы занимался в спортивной школе под руководством первого тренера Марины Мельчаковой и бригады заслуженных тренеров Игнатовых и Ланщиковой. С 2009 года спортсмен входил в юношескую сборную области, с 2011 был кандидатом в спортивную сборную России, являлся победителем областных и Всероссийских соревнований. В 2012 году стал призером Первенства страны и выполнил норматив кандидата в мастера спорта по академической гребле.
В 2012 году спортивная карьера Никиты прервалась поступлением в Саратовский военный ордена Жукова Г.К. Краснознаменный институт войск Национальной Гвардии Российской Федерации. Свою дальнейшую жизнь юноша связал со службой Родине.
Звание Героя России присвоили саратовцу Никите Палазнику - офицеру спецназа, капитану.
Никита Палазник с 2008 по 2012 годы занимался в спортивной школе под руководством первого тренера Марины Мельчаковой и бригады заслуженных тренеров Игнатовых и Ланщиковой. С 2009 года спортсмен входил в юношескую сборную области, с 2011 был кандидатом в спортивную сборную России, являлся победителем областных и Всероссийских соревнований. В 2012 году стал призером Первенства страны и выполнил норматив кандидата в мастера спорта по академической гребле.
В 2012 году спортивная карьера Никиты прервалась поступлением в Саратовский военный ордена Жукова Г.К. Краснознаменный институт войск Национальной Гвардии Российской Федерации. Свою дальнейшую жизнь юноша связал со службой Родине.