Балаковский проект вошел в шорт-лист третьего сезона проекта «Ты в игре»
Объявлен шорт-лист второго отборочного этапа Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Всего для участия в конкурсе была подана 4 601 заявка, из которых эксперты отобрали 25 проектов из разных уголков России, в том числе проект Саратовской области «Спорт Up».
Проект «Cпорт Up» участвует в номинации «Медиа» и нацелен на популяризацию спорта среди населения Саратовской области. География проекта - г. Балаково.
Сейчас продолжается этап народного голосования, и каждый может поддержать понравившийся ему проект. Победителей в основных номинациях определяет экспертный совет и партнёры конкурса.
Отдать свой голос за проект «Спорт Up” можно по ссылке (https://tyvigre.ru/project/4744/)