29 марта 2023 СРЕДА
Новости
22:20 | 29 марта
В Энгельсе устанавливают новую спортплощадку
18:00 | 29 марта
Саратовские ученые разработали прибор для сверхбыстрой стерилизации медицинских инструментов
17:03 | 29 марта
Энергоблок №3 Балаковской АЭС включен в сеть после планового ремонта
16:14 | 29 марта
В Энгельсе устанавливают новую спортплощадку
16:01 | 29 марта
Стартует Всероссийская добровольческая онлайн-акция «Марафон доверия. 2023»
15:02 | 29 марта
В Саратове выберут лучшего библиотекаря
14:00 | 29 марта
Игорь Комаров: "Мы будем приумножать наследие России"
13:04 | 29 марта
В Вольске активизированы дорожные работы
12:00 | 29 марта
Саратовский спортсмен стал Героем России
11:00 | 29 марта
Балаковский проект вошел в шорт-лист третьего сезона проекта «Ты в игре»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Саратовской области ищут волочильщика и тифлопедагога

Новости


На сегодняшний день на портале «Работа России» размещено свыше 21,7 тысячи региональных вакансий. Вакансии по рабочим профессиям составляют 58,1%, инженерно-технических работников и служащих – 41,9%.



База вакансий портала постоянно обновляется. Наиболее востребованными по-прежнему остаются врачи и медицинские сестры, водители автомобиля, инженеры, слесари различного профиля, продавцы, а также неквалифицированные работники – грузчики, подсобные рабочие, уборщики производственных и служебных помещений, разнорабочие и дворники. Однако встречаются вакансии и для редких специалистов. Например, промышленное предприятие Саратова ищет волочильщика и дефектоскописта рентгеногаммаграфирования, в Петровске ищут заливщика компаундами, а в Шиханах – тифлопедагога.



Напомним, что актуальную информацию о доступных вакансиях на региональном рынке труда можно найти на портале «Работа России» - https://trudvsem.ru/.