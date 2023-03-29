В Саратовской области ищут волочильщика и тифлопедагога
На сегодняшний день на портале «Работа России» размещено свыше 21,7 тысячи региональных вакансий. Вакансии по рабочим профессиям составляют 58,1%, инженерно-технических работников и служащих – 41,9%.
База вакансий портала постоянно обновляется. Наиболее востребованными по-прежнему остаются врачи и медицинские сестры, водители автомобиля, инженеры, слесари различного профиля, продавцы, а также неквалифицированные работники – грузчики, подсобные рабочие, уборщики производственных и служебных помещений, разнорабочие и дворники. Однако встречаются вакансии и для редких специалистов. Например, промышленное предприятие Саратова ищет волочильщика и дефектоскописта рентгеногаммаграфирования, в Петровске ищут заливщика компаундами, а в Шиханах – тифлопедагога.
Напомним, что актуальную информацию о доступных вакансиях на региональном рынке труда можно найти на портале «Работа России» - https://trudvsem.ru/.