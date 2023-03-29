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Саратовцы смогут отправиться в путешествия на юг на двухэтажном поезде

Новости
Новый двухэтажный поезд Уфа – Имеретинский курорт начнёт курсировать через Саратовскую и Волгоградскую области с 28 мая
Саратовцы смогут отправиться в путешествия на юг на двухэтажном поезде

Новый двухэтажный поезд №357/358 сообщением Уфа – Имеретинский Курорт формирования Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК») начнет курсировать в мае. Первый состав отправится из Уфы 27 мая, из Имеретинского Курорта – 29 мая. Отправиться в путешествие на юг из Саратова и Волгограда на новом двухэтажном поезде можно будет с 28 мая.

Поезд будет курсировать по датам, отправляясь из Уфы в 07:18, со станции Имеретинский Курорт – в 18.51. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Приволжской железной дороги в Саратовской и Волгоградской областях: Сенная, Саратов, Волгоград, Петров Вал, Котельниково. Время указанно местное.

В составе поезда – двухэтажные купейные вагоны. Современный подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров. В состав поезда включен вагон-ресторан.

Продажа проездных документов уже открыта. Приобрести билеты на новый поезд №357/358 сообщением Уфа – Имеретинский Курорт можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».