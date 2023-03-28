Вице-губернатор прокомментировал обвинения СМИ

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Напомним, саратовское ИА "Свободные новости" сообщило, что 13 марта вице-губернатор Игорь Пивоваров в областной думе на рабочем совещании, посвященном деятельности добровольцев в период специальной военной операции, раскритиковал СМИ за негативные публикации о регионе, назвал "скотами" три издания. В региональное СУСК поступило заявление с просьбой провести процессуальную проверку и привлечь к уголовной ответственности вице-губернатора из-за его публичных высказываний в адрес СМИ. По сообщению РИА новости, в пресс-службе губернатора подтвердили, что руководство области указало вице-губернатору на недопустимость некорректных выражений.