Вице-губернатор прокомментировал обвинения СМИ
Как сообщил вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора Саратовской области Игорь Пивоваров, он сожалеет об использовании жестких формулировок при публичном высказывании в адрес СМИ. Он выражал свою личную позицию к фейкам и заказным материалам в целом и совершенно не хотел обидеть журналистов.
Напомним, саратовское ИА "Свободные новости" сообщило, что 13 марта вице-губернатор Игорь Пивоваров в областной думе на рабочем совещании, посвященном деятельности добровольцев в период специальной военной операции, раскритиковал СМИ за негативные публикации о регионе, назвал "скотами" три издания. В региональное СУСК поступило заявление с просьбой провести процессуальную проверку и привлечь к уголовной ответственности вице-губернатора из-за его публичных высказываний в адрес СМИ. По сообщению РИА новости, в пресс-службе губернатора подтвердили, что руководство области указало вице-губернатору на недопустимость некорректных выражений.
Напомним, саратовское ИА "Свободные новости" сообщило, что 13 марта вице-губернатор Игорь Пивоваров в областной думе на рабочем совещании, посвященном деятельности добровольцев в период специальной военной операции, раскритиковал СМИ за негативные публикации о регионе, назвал "скотами" три издания. В региональное СУСК поступило заявление с просьбой провести процессуальную проверку и привлечь к уголовной ответственности вице-губернатора из-за его публичных высказываний в адрес СМИ. По сообщению РИА новости, в пресс-службе губернатора подтвердили, что руководство области указало вице-губернатору на недопустимость некорректных выражений.