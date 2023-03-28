Саратовские школьники создали девять научных проектов по экологии

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В соответствии с Планом мероприятий федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» в марте прошел региональный этап Всероссийского конкурса научных проектов школьников – учащихся 8-х «менделеевских» классов в школах регионов, где реализуются пилотные проекты по строительству Экотехнопарков Федерального экологического оператора.24 марта были подведены итоги конкурса проектной деятельности обучающихся 8 «менделеевского» класса школы поселка Михайловский Саратовской области.Экспертами выступили представители СГТУ имени Гагарина Ю.А. – заведующая кафедрой «Экология и техносферная безопасность» Института урбанистики, архитектуры и строительства, профессор Елена Тихомирова, доцент кафедры Алла Фомина, инженер кафедры, выпускник аспирантуры по научной специальности «Экология» Илья Шайденко, а также директор школы Ольга Маслова.Школьники представили 9 научных проектов в области экологии, выполненных совместно с наставниками – студентами кафедры ЭТБ института УРБАС. Проекты были посвящены актуальным проблемам: организации мониторинга атмосферы, почв, водных объектов, современным методам водоочистки, оценке влияния автотранспорта на экологию поселка, формирование экологической осознанности молодежи и отношение жителей к экологической обстановке в поселке, организации экологической тропы и проведению мероприятий по экопросвещению населения.Пять лучших проектов были отобраны к участию на Всероссийском этапе, который состоится в апреле в РХТУ им. Д.И. Менделеева. Работы будет оценивать экспертная комиссия Всероссийского этапа, которая состоит из представителей вузов-участников Консорциума «Передовые ЭкоТехнологии».«Экологическая оценка состояния атмосферного воздуха в поселке Михайловский с помощью метода лихеноиндикации», проект Амелии Зайнутдиновой, наставник – Полина Янушкина;«Развитие эколого-туристической деятельности как ресурс экологического образования населения поселка Михайловский Саратовской области», проект Оксаны Егоровой, наставник – Полина Павлова;«Биоиндикация загрязнения воздуха поселка Михайловский Саратовской области по комплексу признаков сосны обыкновенной», проект Дарьи Егоровой, наставник – Зоя Саркисян;«Экологический мониторинга состояния почвы в окрестностях поселка Михайловский Саратовской области», проект Матвея Кузьмина, наставник – Аделия Кочнева;«Экологические проблемы содержания опасных отходов в составе бытового мусора», проект Вадима Улюшкина, наставник – Ярослав Ефремов.Конкурс проектов учащихся «менделеевских» классов проводится третий год с целью повышения активности и интереса обучающихся к проектной деятельности, создания условий для развития их творческого потенциала, приобретения навыков научно-исследовательской работы.Модератором проекта на региональной площадке от СГТУ выступает Елена Тихомирова, член Исполнительной дирекции Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии», научно-технического совета ФГУП «ФЭО» и комиссии по экологии Госкорпорации «Росатом».СГТУ имени Гагарина Ю.А. с 2020 года участвует в программе создания единого образовательного пространства в рамках проекта «Менделеевские классы» на базе Федерального научно-образовательного Консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» в рамках договора о сотрудничестве с Правительством Саратовской области и РХТУ им. Д.И. Менделеева.Политех входит во всероссийский научно-образовательный консорциум «Передовые ЭкоТехнологии» с участием ряда ведущих вузов страны, Федерального экологического оператора, Госкорпорации «Росатом» и Общероссийского межотраслевого объединения работодателей в сфере охраны окружающей среды «РУСРЕЦИКЛИНГ».Проект «Менделеевские классы» разработан в РХТУ им. Д.И. Менделеева и реализуется в школах шести регионов страны, где строятся современные Экотехнопарки по переработке и утилизации опасных отходов. В Саратовской области это «менделеевские» классы в школе поселка Михайловский Саратовской области.