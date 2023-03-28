В Радищевском музее приглашают на выставку «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ СЕРГЕЯ ФЕДОТОВА»
Впервые в Саратове проходит выставка талантливого русского современного живописца Сергея Федотова, на которой представлено 80 его произведений.
Абстрактные пейзажи, диковинные цветы, фантастические автопортреты, очень тонко подмеченные портреты знакомых художника – всё это живёт, двигается, сверкает, удивляет.
Один из искусствоведов, писавших о художнике, сказал: «Сергей Федотов создаёт картины, которыми можно наслаждаться на разных уровнях. Сначала человек воспринимает произведение интуитивно, эмоционально, физически и чувственно, а затем зритель может «войти» в картину и совершить интеллектуальное путешествие по ней».
Поэтому у Саратовских ценителей искусства появился шанс осуществить такое путешествие!
Известный ценитель творчества Сергея доктор искусствоведения Андрей Толстой, считал очень важной для успеха чертой личности Федотова, как и его искусства – это его темперамент, внутренний порыв, можно сказать – стихийность (в том смысле, что художник движим сильными эмоциями и даже страстями, которые выплёскиваются на холст мощными мазками ярких красок и экспрессивной фактурой).
Массив работ художника разбросан по всему миру, собрать их все воедино или хотя бы крупную часть не представляется возможным. Но благодаря тому, что самая большая коллекция произведений художника находится у саратовского коллекционера Романа Викторова, у посетителей Радищевского музея есть возможность увидеть масштабную экспозицию картин Сергея Федотова и открыть для себя творчество этого уникального мастера.