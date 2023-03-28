В Радищевском музее приглашают на выставку «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ СЕРГЕЯ ФЕДОТОВА»

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Абстрактные пейзажи, диковинные цветы, фантастические автопортреты, очень тонко подмеченные портреты знакомых художника – всё это живёт, двигается, сверкает, удивляет.Один из искусствоведов, писавших о художнике, сказал: «Сергей Федотов создаёт картины, которыми можно наслаждаться на разных уровнях. Сначала человек воспринимает произведение интуитивно, эмоционально, физически и чувственно, а затем зритель может «войти» в картину и совершить интеллектуальное путешествие по ней».Поэтому у Саратовских ценителей искусства появился шанс осуществить такое путешествие!Известный ценитель творчества Сергея доктор искусствоведения Андрей Толстой, считал очень важной для успеха чертой личности Федотова, как и его искусства – это его темперамент, внутренний порыв, можно сказать – стихийность (в том смысле, что художник движим сильными эмоциями и даже страстями, которые выплёскиваются на холст мощными мазками ярких красок и экспрессивной фактурой).Массив работ художника разбросан по всему миру, собрать их все воедино или хотя бы крупную часть не представляется возможным. Но благодаря тому, что самая большая коллекция произведений художника находится у саратовского коллекционера Романа Викторова, у посетителей Радищевского музея есть возможность увидеть масштабную экспозицию картин Сергея Федотова и открыть для себя творчество этого уникального мастера.