28 марта 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 28 марта
Железнодорожники развивают туры выходного дня в Приволжье
17:34 | 28 марта
Вице-губернатор прокомментировал обвинения СМИ
17:10 | 28 марта
Людмила Жуковская назначена председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области»
16:04 | 28 марта
В Радищевском музее приглашают на выставку «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ СЕРГЕЯ ФЕДОТОВА»
15:00 | 28 марта
В Саратове выросло число желающих служить по контракту
14:01 | 28 марта
Сегодня открывается хоккейный турнир на Кубок Приволжской железной дороги
12:54 | 28 марта
Саратовские школьники создали девять научных проектов по экологии
12:02 | 28 марта
Футболист из Саратова стал рекордсменом сборной России
11:05 | 28 марта
В Саратовской области началась посадка леса
10:00 | 28 марта
Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за два месяца
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Радищевском музее приглашают на выставку «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ СЕРГЕЯ ФЕДОТОВА»

Новости

Впервые в Саратове проходит выставка талантливого русского современного живописца Сергея Федотова, на которой представлено 80 его произведений.
В Радищевском музее приглашают на выставку «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ СЕРГЕЯ ФЕДОТОВА»

Абстрактные пейзажи, диковинные цветы, фантастические автопортреты, очень тонко подмеченные портреты знакомых художника – всё это живёт, двигается, сверкает, удивляет.

Один из искусствоведов, писавших о художнике, сказал: «Сергей Федотов создаёт картины, которыми можно наслаждаться на разных уровнях. Сначала человек воспринимает произведение интуитивно, эмоционально, физически и чувственно, а затем зритель может «войти» в картину и совершить интеллектуальное путешествие по ней».

Поэтому у Саратовских ценителей искусства появился шанс осуществить такое путешествие!

Известный ценитель творчества Сергея доктор искусствоведения Андрей Толстой, считал очень важной для успеха чертой личности Федотова, как и его искусства – это его темперамент, внутренний порыв, можно сказать – стихийность (в том смысле, что художник движим сильными эмоциями и даже страстями, которые выплёскиваются на холст мощными мазками ярких красок и экспрессивной фактурой).
Массив работ художника разбросан по всему миру, собрать их все воедино или хотя бы крупную часть не представляется возможным. Но благодаря тому, что самая большая коллекция произведений художника находится у саратовского коллекционера Романа Викторова, у посетителей Радищевского музея есть возможность увидеть масштабную экспозицию картин Сергея Федотова и открыть для себя творчество этого уникального мастера.