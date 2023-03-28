В Саратове выросло число желающих служить по контракту
В пункте отбора на военную службу по контракту города Саратова, расположенном на улице Буровой, продолжается прием и оформление документов граждан, желающих служить по контракту.
Заместитель начальника пункта по отбору на военную службу по контракту старший лейтенант Дмитрий Дудаков рассказал, что контрактная служба набирает обороты по популярности. За март текущего года в воинские подразделения были отправлены более 200 контрактников, это почти в два раза больше, чем в марте прошлого года.
«Мужчины патриотично настроены, хотят помочь стране, уверены, что их семьям будет оказана всесторонняя помощь. Также их привлекает достойное денежное довольствие, целый ряд льгот. В том числе предусмотренных региональным законодательством. Это бесплатное получение юридической помощи, первоочередное зачисление в детский сад детей военнослужащего по контракту. Помимо этого, губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным принято решение выплачивать военнослужащим при заключении контракта дополнительную материальную помощь в размере 50 тысяч рублей, и это наряду с выплатой, которая положена при заключении контракта приказом Министра обороны РФ - 195 тысяч рублей. А для участников СВО предусмотрена еще надбавка к денежному довольствию в размере 60% от оклада по воинской должности во время участия в операции и в течение полугода после», - сообщил офицер.
По статистике городских и сельских жителей, выбирающих военную службу по контракту, сегодня в пункты отбора обращается поровну.