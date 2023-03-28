В Саратове выросло число желающих служить по контракту

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Заместитель начальника пункта по отбору на военную службу по контракту старший лейтенант Дмитрий Дудаков рассказал, что контрактная служба набирает обороты по популярности. За март текущего года в воинские подразделения были отправлены более 200 контрактников, это почти в два раза больше, чем в марте прошлого года.«Мужчины патриотично настроены, хотят помочь стране, уверены, что их семьям будет оказана всесторонняя помощь. Также их привлекает достойное денежное довольствие, целый ряд льгот. В том числе предусмотренных региональным законодательством. Это бесплатное получение юридической помощи, первоочередное зачисление в детский сад детей военнослужащего по контракту. Помимо этого, губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным принято решение выплачивать военнослужащим при заключении контракта дополнительную материальную помощь в размере 50 тысяч рублей, и это наряду с выплатой, которая положена при заключении контракта приказом Министра обороны РФ - 195 тысяч рублей. А для участников СВО предусмотрена еще надбавка к денежному довольствию в размере 60% от оклада по воинской должности во время участия в операции и в течение полугода после», - сообщил офицер.По статистике городских и сельских жителей, выбирающих военную службу по контракту, сегодня в пункты отбора обращается поровну.