Железнодорожники развивают туры выходного дня в Приволжье

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Поездка состоялась в рамках тура "К истокам Древней Руси", организованного Приволжским филиалом Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК») по заявкам туристических операторов.Во время поездки туристы познакомились с древними и живописными городами, которые славятся своей богатой историей и невероятными панорамами.В Нижнем Новгороде участники тура увидели место, где сливаются две великие реки – Волга и Ока. Место их слияния называется Стрелкой и располагается прямо у подножия Дятловых гор, на которых и находится историческая нагорная часть города. Путешественники полюбовались купеческими особняками, доходными домами на улицах Ильинской, Рождественской, Нижне-Волжской набережной и многими другими достопримечательностями.Также участники тура совершили променад по Большой Покровской. Это одна из самых старинных улиц Нижнего Новгорода. Названа она так в честь церкви Покрова Пресвятой Богородицы, стоявшей на этой улице. Улица связывает между собой четыре главные площади города: площадь Минина и Пожарского, Театральную площадь, площади Горького и Лядова. Эту улицу можно назвать музеем под открытым небом, так как её архитектура хранит память о купеческом Нижнем Новгороде. Также на Большой Покровской находится здание Центрального банка, больше похожее на замок.В Ярославле на набережных, площадях и бульварах города сохранились многочисленные памятники разных эпох: храмы XVI–XVIII веков, остатки старых городских укреплений, жилая застройка в стиле модерн. Участники тура увидели ярославские храмы, построенные 400 лет назад в стиле «Ярославское узорочье». Отдельная строка – памятники Ярославля: князю Ярославу и Фёдору Волкову, библейской Троице и ярославскому медведю.