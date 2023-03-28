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Людмила Жуковская назначена председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области»

Новости
На общем собрании членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» председателем Ассоциации назначена Людмила Жуковская, единогласно избранная в ходе голосования. Общее собрание членов Ассоциации прошло сегодня на площадке регионального Правительства.

Людмила Жуковская назначена председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области»

Ирина Гусева, сопредседатель Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, во вступительном слове отметила, что в Саратовской области проделана колоссальная работа по решению совместно с муниципальным сообществом вопросов развития социальных и инфраструктурных объектов.

Выступил на собрании и вице - губернатор - руководитель аппарата Губернатора области Игорь Пивоваров.

В Собрании приняли участие заместитель председателя Саратовской областной Думы Татьяна Ерохина, председатель Саратовской городской Думы Сергей Овсянников, заместитель начальника управления по надзору исполнения федерального законодательства прокуратуры области Иван Гусев, министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, министр внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина, представители управления Минюста по Саратовской области, научного сообщества, главы муниципальных районов и городских округов, городских и сельских поселений области.

Сергей Зюзин выступил с докладом о совместной работе.

Напомним, в середине марта Людмила Петровна делегирована представителем от Саратовской области в Общественную Палату Российской Федерации. Региональный Совет муниципальных образований Людмила Жуковская возглавляет с 2013 года.

Заместителем Председателя Ассоциации избран Павел Сурков. Председателем Палаты муниципальных районов и городских округов на избрана Лада Мокроусова, председателем Палаты сельских поселений - Марина Конотопко, председателем Палаты городских поселений - Сергей Нугаев.

Илона Ракевич, руководитель аппарата Ассоциации, награждена Почётным знаком за многолетний труд.