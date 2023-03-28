28 марта 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 28 марта
Железнодорожники развивают туры выходного дня в Приволжье
17:34 | 28 марта
Вице-губернатор прокомментировал обвинения СМИ
17:10 | 28 марта
Людмила Жуковская назначена председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области»
16:04 | 28 марта
В Радищевском музее приглашают на выставку «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ СЕРГЕЯ ФЕДОТОВА»
15:00 | 28 марта
В Саратове выросло число желающих служить по контракту
14:01 | 28 марта
Сегодня открывается хоккейный турнир на Кубок Приволжской железной дороги
12:54 | 28 марта
Саратовские школьники создали девять научных проектов по экологии
12:02 | 28 марта
Футболист из Саратова стал рекордсменом сборной России
11:05 | 28 марта
В Саратовской области началась посадка леса
10:00 | 28 марта
Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за два месяца
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Футболист из Саратова стал рекордсменом сборной России

Новости


Сергей Пиняев начал футбольную карьеру в саратовском клубе «Торпедо», после чего подающий надежды футболист играл в клубах «Локомотив», «Чертаново», «Крылья Советов», а также проходил стажировку в академии «Манчестер Юнайтед».
Футболист из Саратова стал рекордсменом сборной России

В марте 2022 года, будучи игроком самарского клуба, провёл свою первую игру за молодежную сборную России, а уже в ноябре вошел в состав сборной России, став самым молодым футболистом в истории сборной - 18 лет и 15 дней.

26 марта 2023 года Сергей Пиняев забил свой первый мяч за сборную России в товарищеском матче против сборной Ирака, став самым молодым автором гола в истории национальной команды.