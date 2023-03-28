Футболист из Саратова стал рекордсменом сборной России

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В марте 2022 года, будучи игроком самарского клуба, провёл свою первую игру за молодежную сборную России, а уже в ноябре вошел в состав сборной России, став самым молодым футболистом в истории сборной - 18 лет и 15 дней.26 марта 2023 года Сергей Пиняев забил свой первый мяч за сборную России в товарищеском матче против сборной Ирака, став самым молодым автором гола в истории национальной команды.