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В Саратовской области началась посадка леса

Новости

В Саратовской области начались первые посадки леса. Сразу в нескольких лесхозах приступили к лесокультурным работам.
В Саратовской области началась посадка леса


«Работы ведутся с минувшей пятницы, в Урицком участковом лесничестве произведена посадка леса на территории 30 га. Высаживали выращенный собственный посадочный материал — сосну и ясень. Это наши первые шаги по посадке, по плану предстоит высадить еще около 200 га», - рассказала и.о. директора Лысогорского лесхоза Ольга Фимушкина.

По словам директора Макаровского лесхоза Алексея Панфилкина, в его лесхозе также активно идут лесокультурные работы, и хотя посадка еще не началась, но из одной из самых крупных теплиц области достают и упаковывают посадочный материал с закрытой корневой системой. Сеянцы сосны готовятся к отправке в лесхозы области, где также пополнят ряды будущих лесов региона. Сеянцы с открытой корневой системой для сохранения их жизнеспособности закапывают в снежные базы на хранение.

«В этом году перед министерством поставлена задача увеличить количество посадки до 4000 га. Часть работ запланирована на весну, другая на осень. Работы ведутся для увеличения объема лесовосстановления в нашем регионе», - уточнил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.