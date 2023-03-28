В Саратовской области началась посадка леса

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«Работы ведутся с минувшей пятницы, в Урицком участковом лесничестве произведена посадка леса на территории 30 га. Высаживали выращенный собственный посадочный материал — сосну и ясень. Это наши первые шаги по посадке, по плану предстоит высадить еще около 200 га», - рассказала и.о. директора Лысогорского лесхоза Ольга Фимушкина.По словам директора Макаровского лесхоза Алексея Панфилкина, в его лесхозе также активно идут лесокультурные работы, и хотя посадка еще не началась, но из одной из самых крупных теплиц области достают и упаковывают посадочный материал с закрытой корневой системой. Сеянцы сосны готовятся к отправке в лесхозы области, где также пополнят ряды будущих лесов региона. Сеянцы с открытой корневой системой для сохранения их жизнеспособности закапывают в снежные базы на хранение.«В этом году перед министерством поставлена задача увеличить количество посадки до 4000 га. Часть работ запланирована на весну, другая на осень. Работы ведутся для увеличения объема лесовосстановления в нашем регионе», - уточнил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.