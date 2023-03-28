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Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за два месяца

Новости
Около 70% консолидированного бюджета направлено на финансирование отраслей социальной сферы – 18 млрд рублей.
Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за два месяца



По состоянию на 1 марта 2023 года доходы консолидированного бюджета области исполнены в сумме 15,2 млрд рублей с ростом на 8,1%, или на 1,1 млрд рублей к аналогичному периоду прошлого года.

Расходы консолидированного бюджета области составили 26,1 млрд рублей (рост в 1,7 раза). Около 70% направлено на финансирование отраслей социальной сферы – 18 млрд рублей. Это на четверть выше аналогичного периода прошлого года.

Подробнее об исполнении бюджета – на портале «Открытый бюджет Саратовской области».