Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за два месяца

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По состоянию на 1 марта 2023 года доходы консолидированного бюджета области исполнены в сумме 15,2 млрд рублей с ростом на 8,1%, или на 1,1 млрд рублей к аналогичному периоду прошлого года.Расходы консолидированного бюджета области составили 26,1 млрд рублей (рост в 1,7 раза). Около 70% направлено на финансирование отраслей социальной сферы – 18 млрд рублей. Это на четверть выше аналогичного периода прошлого года.Подробнее об исполнении бюджета – на портале «Открытый бюджет Саратовской области».