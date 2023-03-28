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В Саратове прошла юбилейная "Фабрике процессов"

Новости
Более 780 сотрудников саратовских предприятий обучились на "Фабрике процессов"
В Саратове прошла юбилейная "Фабрике процессов"


В Саратове прошла юбилейная – пятидесятая Фабрика процессов. Участие в тренинге по применению инструментов бережливого производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций приняли сотрудники «АРТ-Холдинг». Обучение проходит в рамках национального проекта «Производительность труда».

Сотрудники предприятия прошли три игровые рабочие смены, учились выявлять проблемы на производственном участке и искать пути их решения. Полученные знания они смогут применить в реальном рабочем процессе на предприятии.

«Участники «Фабрики» освоили все важные инструменты производительности — и картирование, и стандартизированную работу, разработали улучшения и достигли хороших результатов: показатель прибыли в третьем раунде составил 163,8 тысяч условных рублей против отрицательного результата первого раунда», - прокомментировал тренер Фабрики процессов Андрей Пичкуров.

«Фабрика процессов» работает на базе регионального Фонда развития промышленности с 2020 года. Это один из ключевых инструментов национального проекта «Производительность труда», благодаря которому в интерактивном формате участники повышают свои практические знания. Они полностью погружаются в рабочий процесс, отслеживая, как внедряемые улучшения влияют на итоговые финансово-экономические показатели. Важно, что полученные знания можно применять в реальном рабочем процессе на предприятии. Всего на сегодняшний день обучение успешно прошли 786 сотрудников региональных компаний», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.

По словам руководителя Регионального центра компетенций Сергея Карказова, участие в нацпроекте «Производительность труда» дает прекрасную возможность предприятиям без значительных вложений снижать потери и выявлять образовавшиеся проблемы.