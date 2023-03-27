С начала года в регионе создано около двух тысяч новых рабочих мест

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Из общего количества рабочих мест, созданных в организациях и предприятиях области, 66 % введено в реальном секторе экономики (341 новое рабочее место), в том числе на обрабатывающих производствах, на предприятиях, занятых оптовой и розничной торговлей, в строительстве, сельском хозяйстве.В социальной сфере введено 175 новых рабочих мест (34% от общего количества созданных рабочих мест), в том числе в учреждениях здравоохранения, образования, а также в организациях, занятых предоставлением услуг в области культуры, спорта, организации досуга.