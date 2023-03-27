Пятый турнир по хоккею с шайбой на Кубок Приволжской железной дороги пройдёт в Саратове с 28 по 30 марта

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В нем примут участие девять команд: «Магистраль», «Магистраль 1871», «Регион 64», «Экспресс» (Приволжская железная дорога), команды Центральной дирекций тяги и моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД» (г. Москва), а также команды Горьковской, Северной и Северо-Кавказской магистралей. В указанные дни матчи между командами будут проводиться по круговой схеме.Торжественное открытие соревнований состоится в ледовом дворце спорта «Кристалл» 28 марта в 15:30, церемония награждения победителей – 31 марта в 19:00.