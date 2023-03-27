Саратовцев приглашают принять участие в акции «Верни герою имя»
Всероссийская военно-патриотическая акция «Верни герою имя» стартовала 26 марта, а завершится 9 мая выставлением юнармейских Постов № 1 у Вечных огней и Огней памяти во всех регионах России.
В рамках акции планируется проводить работу по выявлению и установлению имен воинов, погибших или пропавших без вести в годы войны, распространение информации о воинских и трудовых подвигах, проведение «Уроков мужества», благоустройство памятников, мемориалов защитникам Отечества и воинских захоронений.
Принять участие в акции могут школьники, студенты, представители молодежных общественных объединений, патриотических организаций, военнослужащие.