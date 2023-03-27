Саратовцев приглашают принять участие в акции «Верни герою имя»

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В рамках акции планируется проводить работу по выявлению и установлению имен воинов, погибших или пропавших без вести в годы войны, распространение информации о воинских и трудовых подвигах, проведение «Уроков мужества», благоустройство памятников, мемориалов защитникам Отечества и воинских захоронений.Принять участие в акции могут школьники, студенты, представители молодежных общественных объединений, патриотических организаций, военнослужащие.