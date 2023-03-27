27 марта 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
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Жители области могут рассказать «Незабытые истории Победы»
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Продолжаются работы по установке новых дорожных знаков
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Жители области могут рассказать «Незабытые истории Победы»

Новости
Саратовцы могут стать участниками полиформатного проекта «Многонациональная Победа». В его рамках пройдут народный марафон «Вспомним всех поименно», конкурс рассказов в народный альманах «Незабытые истории Победы», конкурс рассказов в сборник «Zа Родину» об участниках специальной военной операции.
Жители области могут рассказать «Незабытые истории Победы»





Для того чтобы принять участие в марафоне, необходимо в своём аккаунте в социальной сети (ВКонтакте) выложить фото времен Великой Отечественной войны из семейного альбома и написать историю человека или события, запечатлённых на ней. Публикуемый пост должен быть общедоступен и отмечен хештегами #вспомнимвсехпоименно #многонациональнаяпобеда #марафонпобеды2023.

Авторы публикаций, набравших наибольшее количество лайков, будут приглашены на торжественную церемонию награждения победителей проекта «Многонациональная Победа» и отмечены именным дипломом, который получат из рук Героя России и Героя Советского Союза.

Для участия в конкурсах рассказов нужно направить фотографию военных времен из семейного альбома и рассказ к ней об участниках войны разных национальностей, межнациональной дружбе и взаимопомощи, а также дополнительную информацию (биографические данные, информацию о наградах, письма и воспоминания участников войны) до 9 мая на электронную почту pomnimpobedu@mail.ru.

80 самых интересных историй с фотографиями, рассказывающих о многонациональной дружбе и взаимопомощи, героизме, проявленном представителями разных национальностей во время Великой Отечественной войны, на фронте и в тылу, войдут в альманах «Незабытые истории Победы».

Участвовать в конкурсе историй можно индивидуально и коллективно - семьей, классом или организацией. При отправке письма в адрес оргкомитета необходимо обязательно указать имя и фамилию автора истории или авторского коллектива, контактные данные.