Жители области могут рассказать «Незабытые истории Победы»

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Для того чтобы принять участие в марафоне, необходимо в своём аккаунте в социальной сети (ВКонтакте) выложить фото времен Великой Отечественной войны из семейного альбома и написать историю человека или события, запечатлённых на ней. Публикуемый пост должен быть общедоступен и отмечен хештегами #вспомнимвсехпоименно #многонациональнаяпобеда #марафонпобеды2023.Авторы публикаций, набравших наибольшее количество лайков, будут приглашены на торжественную церемонию награждения победителей проекта «Многонациональная Победа» и отмечены именным дипломом, который получат из рук Героя России и Героя Советского Союза.Для участия в конкурсах рассказов нужно направить фотографию военных времен из семейного альбома и рассказ к ней об участниках войны разных национальностей, межнациональной дружбе и взаимопомощи, а также дополнительную информацию (биографические данные, информацию о наградах, письма и воспоминания участников войны) до 9 мая на электронную почту pomnimpobedu@mail.ru.80 самых интересных историй с фотографиями, рассказывающих о многонациональной дружбе и взаимопомощи, героизме, проявленном представителями разных национальностей во время Великой Отечественной войны, на фронте и в тылу, войдут в альманах «Незабытые истории Победы».Участвовать в конкурсе историй можно индивидуально и коллективно - семьей, классом или организацией. При отправке письма в адрес оргкомитета необходимо обязательно указать имя и фамилию автора истории или авторского коллектива, контактные данные.