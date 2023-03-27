В Ровенском районе стартует новый федеральный проект

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"Ключевая роль отводится сельхозпредприятиям. Благодаря проекту они смогут обеспечить работников новым жильем. Большую часть расходов (80%) на себя возьмет государство.После строительства жилье предоставляется по договору социального найма. Через 5 лет работник может его выкупить за 10% от стоимости, а через 10 лет - всего за 1%. Это отличный механизм поддержки не только опытных аграриев, но и молодых специалистов. Более того, у предприятий будет возможность предоставлять эти дома учителям, фельдшерам и другим работникам социальной сферы.Программа очень нужная, так как во многих селах новые дома не строились с советских времен. Многое в реализации будет зависеть от инициативы местных руководителей. У нас уже есть примеры, когда фермеры строят дома для своих работников. Такие хозяйства, как правило, процветают, потому что заботятся о своих сотрудниках и селе, в котором живут и трудятся. Люди не уезжают из села, если там есть работа и развивается инфраструктура.Первой территорией, где будет реализован проект, станет Ровенский район. До конца года там по программе возведут 17 индивидуальных жилых домов. Предусмотрели в бюджете на это более 60 млн рублей. Со следующего года к проекту будут присоединяться другие районы", - рассказал глава региона.