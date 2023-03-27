Сегодня подведут итоги Фестиваля "Театральное Приволжье"
27 марта во Всемирный день театра состоится подведение итогов и объявление победителей Фестиваля «Театральное Приволжье»
В финале проекта участвуют 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов. Центральной онлайн-площадкой торжественной церемонии станет столица Удмуртской Республики – город Ижевск.
В списке финалистов фестиваля «Театральное Приволжье» сезона 2022-2023 от Саратовской области:
- Спектакль «Выпуск 1941»
- Спектакль «Дети войны» по мотивам произведений «Должна остаться живой» Л. Никольской, «Блокадные новеллы» О. Шестинского
В финале проекта участвуют 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов. Центральной онлайн-площадкой торжественной церемонии станет столица Удмуртской Республики – город Ижевск.
В списке финалистов фестиваля «Театральное Приволжье» сезона 2022-2023 от Саратовской области:
- Спектакль «Выпуск 1941»
- Спектакль «Дети войны» по мотивам произведений «Должна остаться живой» Л. Никольской, «Блокадные новеллы» О. Шестинского