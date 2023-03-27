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Машинист из Саратова принял участие в праздничном концерте в Кремле

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Машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Саратов-Пассажирское Приволжской дирекции тяги Артём Дробышев принял участие в концерте, посвященном 75-летию Геннадия Заволокина. Артем исполнил свою фирменную «Барыню»
Машинист из Саратова принял участие в праздничном концерте в Кремле



Первая встреча и знакомство Артема с Анастасией и Захаром Заволокиными произошла в 2014 года в Саратове, на записи программы «Играя, гармонь любимая!» С тех пор они поддерживают связь и приглашают Артема к участию в фестивалях и концертах.

В 2018 году Артем завоевал Гран-при в Международном фестивале им. Геннадия Заволокина, а в 2022 году вошел в 12-й состав «Золотой десятки» лучших гармонистов России, которая формируется на основе голосов зрителей.

«Многие артисты удивляются моей профессии, приходится доставать удостоверение и рассказывать, что я с детства мечтал стать машинистом» – вспоминает Артем. «Выступать на главной сцене страны, было очень волнительно, но, по-моему, я справился»