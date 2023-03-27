27 марта 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 27 марта
Саратовцев приглашают принять участие в акции «Верни герою имя»
17:00 | 27 марта
С начала года в регионе создано около двух тысяч новых рабочих мест
16:19 | 27 марта
Пятый турнир по хоккею с шайбой на Кубок Приволжской железной дороги пройдёт в Саратове с 28 по 30 марта
14:04 | 27 марта
Жители области могут рассказать «Незабытые истории Победы»
13:04 | 27 марта
В Ровенском районе стартует новый федеральный проект
12:02 | 27 марта
Сегодня подведут итоги Фестиваля "Театральное Приволжье"
11:04 | 27 марта
Саратовский боксер стал победителем Всероссийских соревнований
10:03 | 27 марта
Машинист из Саратова принял участие в праздничном концерте в Кремле
09:00 | 27 марта
В ФОКе "Юбилейный прошел турнир, посвященный Героям отечества
18:30 | 24 марта
Продолжаются работы по установке новых дорожных знаков
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Саратовский боксер стал победителем Всероссийских соревнований

Новости
Саратовский боксер Александр Матасов стал победителем Всероссийских соревнований
Саратовский боксер стал победителем Всероссийских соревнований

Саратовский боксер Александр Матасов стал победителем Всероссийских соревнований

В период с 19 по 25 марта в Тольятти прошли Всероссийские соревнования по боксу, по результатам которых воспитанник центральной спортивной школы олимпийского резерва Александр Матасов стал победителем.

Администрация города поздравляет спортсмена и его тренера - Леонида Алексашкина.