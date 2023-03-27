Саратовский боксер стал победителем Всероссийских соревнований

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Саратовский боксер Александр Матасов стал победителем Всероссийских соревнованийВ период с 19 по 25 марта в Тольятти прошли Всероссийские соревнования по боксу, по результатам которых воспитанник центральной спортивной школы олимпийского резерва Александр Матасов стал победителем.Администрация города поздравляет спортсмена и его тренера - Леонида Алексашкина.