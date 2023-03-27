В ФОКе "Юбилейный прошел турнир, посвященный Героям отечества
Вчера в ФОК «Юбилейный» завершился турнир по мини-футболу, посвящённый «Героям Отечества»
Кубок разыгрывался среди юношей 15 и 16 лет.
Всего в борьбе за трофей участвовало 10 команд из разных городов области.
В финальной встрече сразились команды спортивной школы олимпийского резерва № 14 «Волга-Юбилейный» и «Звезда» г. Энгельс.
По результатам матча 4:0 саратовские футболисты оказались сильнее.
В завершение мероприятия участники команд были награждены.
Кубок разыгрывался среди юношей 15 и 16 лет.
Всего в борьбе за трофей участвовало 10 команд из разных городов области.
В финальной встрече сразились команды спортивной школы олимпийского резерва № 14 «Волга-Юбилейный» и «Звезда» г. Энгельс.
По результатам матча 4:0 саратовские футболисты оказались сильнее.
В завершение мероприятия участники команд были награждены.