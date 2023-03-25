Саратовская область – активный участник федеральных проектов в сфере образования

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Строительство школ, детских садов, обеспечение образовательных учреждений новым, современным оборудованием, поставки в регионы школьных автобусов, развитие техникумов и колледжей для обеспечения кадровой потребности экономики, поддержка педагогов в Год педагога и наставника – все эти направления, реализуемые в ходе федеральных проектов, создают в каждом субъекте Российской Федерации современную инфраструктуру образования и положительно меняют его качество.Система образования Саратовской области – активный участник федеральных проектов. Особое внимание при этом уделяется образовательным организациям, расположенным в сельской местности и малых городах. В регионе на базе 60 процентов сельских школ уже создан 241 Центр «Точка роста», позволяющий детям получать знания в самых современных условиях. По нацпроекту «Образование» полное обновление получили 55 спортзалов в сельских школах. На протяжении последних семи лет в школы региона за федеральные средства поставлено 502 автобуса для подвоза обучающихся из филиалов в базовые образовательные организации.Для реализации практикоориентированного обучения создано 3 детских технопарка «Кванториум», 2 центра цифрового образования «IT-куб», 21 мастерская для детей с ОВЗ, 39 мастерских для студентов, 436 образовательных организаций обеспечены современным компьютерным оборудованием.По нацпроекту «Образование» построено 9 новых школьных зданий на 6395 ученических мест, создано 733 новых рабочих места. А по нацпроекту «Демография» в действующую сеть введено 40 новых зданий детских садов для 5195 дошкольников с созданием 1544 новых рабочих мест. Возможность посещать дошкольные организации теперь предоставлена всем детям, чьи семьи имеют такую потребность.А с прошлого года по инициативе Президента Российской Федерации реализуется федеральная программа по капитальному ремонту школ, предусматривающая их полное обновление. Планируется, что за пять лет в ней примут участие не менее 120 школ региона.Заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов отметил: «Только постоянное взаимодействие с предприятиями, обязательная совместная разработка программ и организация практики на будущем рабочем месте с наставником предприятия обеспечат востребованного специалиста. Такие методы подготовки специалистов отрабатываются в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе двух созданных крупных образовательно-производственных центров по очень важным для Саратовской области направлениям «Машиностроение» и «Сельское хозяйство».