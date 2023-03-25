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Опубликована программа XXXVI​ Собиновского международного музыкального фестиваля

Новости / Культура
Саратовский театр оперы и балета сегодня опубликовал афишу XXXVI​ Собиновского международного музыкального фестиваля и открыл продажу билетов в кассе Новой сцены на мероприятия XXXVI​ Собиновского международного музыкального фестиваля, посвящённого 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова. Фестиваль продлится с 19 мая по 3 июня. Продажа билетов через Интернет начнется в эти выходные.
Опубликована программа XXXVI​ Собиновского международного музыкального фестиваля



Театр оперы и балета, определяя концепцию фестиваля темой «Сергей Рахманинов и его современники», представит зрителям не только известные произведения композитора и новые постановки на музыку Рахманинова, но и проведет своеобразный экскурс по сочинениям его современников – выдающихся представителей русской музыки и зарубежных композиторских школ конца XIX — первой половины XX столетия.

На Открытии фестиваля прозвучат произведения Сергея Васильевича, созданные в различные периоды его творчества: ранние симфонические опусы – фантазия «Утес» и «Каприччио на цыганские темы», одно из самых жизнеутверждающих сочинений Рахманинова кантата «Весна» и позднее произведение, написанное за границей – «Три русские песни» для хора и оркестра.


Одним из интереснейших событий фестиваля станет симфоническая программа «Современники Рахманинова\Зарубежная панорама», составленная из ярких и самобытных произведений А. Онеггера, А. Веберна, Дж. Гершвина, Я. Сибелиуса, Э. Вилла-Лобоса, Дж. Энеску.

Концерт камерной вокальной лирики «С. Рахманинов в истории русского романса» пройдет с участием ведущих мастеров саратовской оперы Леонида Сметанникова и Ольги Кочневой.

В оперных спектаклях фестиваля в качестве приглашенных артистов выступят: солистка московской «Новой оперы» Ирина Костина и Михаил Гужов из Большого театра (в «Иоланте» П. Чайковского); солисты «Новой оперы» Елизавета Соина и Александр Попов (в «Евгении Онегине» П. Чайковского); представители Музыкального театра Станиславского Наталья Мурадымова и Алексей Шишляев (в «Тоске» Дж. Пуччини).

Балетные спектакли Собиновского «Лебединое озеро» Чайковского и «Ромео и Джульетта» Прокофьева пройдут с участием ведущих солистов трупп Московского театра им. Станиславского и «Кремлевского балета». В «Супер Золушке» Прокофьева главные партии исполнят солисты саратовского балета — Кристина Кочетова и Алексей Михеев.




Центральной премьерой XXXVI Собиновского заявлены две современные хореографические постановки на музыку С. Рахманинова – одноактные балеты «Симфонические танцы», представленные Чувашским театром оперы и балета, и «Паганини», поставленный Дианой Вайловой с саратовской балетной труппой. Современный балет перспективной постановщицы - творческое высказывание о молодом и таинственном гении, основанное на легендах о мрачном скрипаче-виртуозе, чей музыкальный дар до сих пор остаётся загадкой.



Конкурс Конкурсов вокалистов в этом году будет посвящен 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Конкурс Конкурсов вокалистов состоит из двух туров. Вторым туром приглашен дирижировать Михаил Грановский.

Завершится Собиновский фестиваль Гала-концертом с участием лауреатов Конкурса и ведущих солистов оперной труппы театра.

На все мероприятия Собиновского музыкального фестиваля можно будет приобрести билеты по программе «Пушкинская карта».