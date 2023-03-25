Прянички от Бармалея: "Теремок" показал красочную премьеру по Корнею Чуковскому

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... Большущая красочная пальма в центре сцены - вот тебе, пожалуйста, Африка. Ослепительно-белая корма парусника Айболита, выглядывающая из правой кулисы, - вот и символ доброты. Основные детали сценического оформления отражают настроение спектакля. Действие вышло сочным, ярким, теплым и очень динамичным.За основу постановщиком взята классическая версия истории о путешествии Танечки и Ванечки в Африку. Из новых героев здесь появились два аборигена-помощника Бармалея и Джеймс Кук. Последнему отведена роль Айболита, который спасет прибывших сорванцов от не столько злодейской, сколько недотепистой и ворчащей троицы. И понеслась. Бармалей с товарищами бормочут что-то нечленораздельное, разомлев под жарким солнцем. Им так лениво и вяло, что они не прочь общаться меж собой и одними слогами. Артисты задают такой класс клоунады, что не уступают легендарному коллективу "Мимикричи". Уморительно и легко приковывают внимание сидящих в зале малышей к происходящему на сцене Оксана Черепанова, Максим Клюев и Владимир Решетов.Темп жизни сказочных злодеев меняется при появлении Танечки и Ванечки. Дарья Захарова и Вадим Ефремов мастерски создают атмосферу детства с его непоседливой энергией, неиссякаемой фантазией и веселым озорством. Догонялки в зрительном зале, игра в чехарду со злодеями, скачки на носороге, акула, которая даже готова утонуть от приставашек малышей. Сочетание элементов классического театра кукол и «живого «плана» создают поразительный эффект. Маленькие перчаточные куклы и гигантская горилла, неожиданно свешивающаяся из-под потолка... Веревочки, обозначающие границу между реальным миром и миром фантазии... Фанерный крокодил, клацающий зубами как кинематографическая хлопушка, словно напоминает взрослым, что детство это короткометражный фильм, в беззаботность которого никогда не вернешься.В этой связи большое спасибо актеру Алексею Усову за исключительно тонкие акценты, которые он расставляет в спектакле. Его Кук-Айболит словно дирижирует всеми персонажами сценического повествования. Африканские приключения сорванцов из города Ленинграда его так захватывают, что он и сам ликует словно ребенок. А как вкрадчиво и хитрО, с лукавым прищуром обращается Айболит к родителям: "А мааамочки и пааапочки под пальмами сидяяят?!" Так и хочется забросить подальше смартфон, пусть даже если он и используется только по работе."Сказка ложь, да в ней намек"... Даже не намек, а напоминание, что доброта, чуткость и желание безграничного внимания, - главные свойства детей. И если на них отвечать аналогичными проявлениями такой же степени, то вырастет не ворчливый Бармалей, а отзывчивый взрослый. Эту линию виртуозно проводит Владимир Решетов в образе заглавного героя. Бездна обаяния и талант позволили актеру наделить Бармалея бесконечной гаммой черт и чувств. Вначале спектакля он напоминает непослушного ребенка, в сцене с костром забияку со двора, растерян от приглашения поехать в Ленинград и бескрайне симпатичен в смущении, угостивший Танечку и Ванечку пряничком. Таким лакомством для саратовской детворы и ее родителей стал сам спектакль "Бармалей". Он придется по вкусу и одним, и другим. 45-минутная постановка дарит массу радости и красоты.Елена Маркелова